Отец и агент Холанда прокомментировали вариант с переходом игрока в «Реал»

Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, и агент игрока Рафаэла Пимента исключили возможность перехода игрока в «Реал» летом.
Ранее кандидат в президенты мадридского клуба Энрике Рикельме пообещал оформить трансфер норвежца, если выиграет выборы. 37-летний показал футболку новой домашней формы мадридцев с фамилией норвежца.
«Все это очень интересно, но не соответствует действительности. Мы желаем обоим кандидатам на выборах в Мадриде всего наилучшего», – говорится в совместном заявлении отца Холанда и Пименты.
- Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня.
- 25-летний Эрлинг Холанд в минувшем сезоне провел за «Манчестер Сити» 52 матча, забил 38 голов, сделал 9 ассистов.
- Контракт норвежца с английским клубом рассчитан до середины 2034 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.
Источник: The Athletic