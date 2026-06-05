Отец и агент Холанда прокомментировали вариант с переходом игрока в «Реал»

Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, и агент игрока Рафаэла Пимента исключили возможность перехода игрока в «Реал» летом.

Ранее кандидат в президенты мадридского клуба Энрике Рикельме пообещал оформить трансфер норвежца, если выиграет выборы. 37-летний показал футболку новой домашней формы мадридцев с фамилией норвежца.

«Все это очень интересно, но не соответствует действительности. Мы желаем обоим кандидатам на выборах в Мадриде всего наилучшего», – говорится в совместном заявлении отца Холанда и Пименты.