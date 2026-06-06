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  • Кандидат в президенты «Реала» Рикельме объяснил желание назначить Клоппа

Кандидат в президенты «Реала» Рикельме объяснил желание назначить Клоппа

Сегодня, 08:56

Бизнесмен Энрике Рикельме, зарегистрированный в качестве кандидата на пост президента «Реала», официально подтвердил намерение пригласить Юргена Клоппа на пост главного тренера в случае победы на выборах.

«Мы говорим об одном из лучших тренеров современности. Но, прежде всего, мы говорим о лидере, способном вернуть мадридскому «Реалу» ощущение интенсивной конкуренции, ежедневные требования, профессионализм, меритократию, единство в раздевалке и стремление хорошо выполнять работу, что всегда было характерно для великих эпох нашей истории. Этот тренер – Юрген Клопп.

С того момента, как Рауль присоединился к нам [в качестве претендента на должность спортивного директора], он назвал нам только одно имя. Имя тренера, который ознаменовал собой целую эпоху в мировом футболе.

Человека, который выиграл Лигу чемпионов, который вернул «Ливерпуль» на вершину в Англии и Европе после десятилетий ожидания, который сделал дортмундскую «Боруссию» чемпионом в противостоянии с финансовыми гигантами и который оставил после себя нечто более важное, чем титулы, где бы он ни был: самобытность, характер, лидерство и культуру победы, основанную на о коллективных усилиях.

Поэтому, если члены клуба доверятся мне в это воскресенье, то в следующий понедельник, 8 июня, Рауль свяжется с Юргеном Клоппом, чтобы лично передать ему наш спортивный проект и выскажет наше желание, чтобы он возглавил «Реал» в новой эре», – говорится в заявлении предвыборного штаба Рикельме.

  • Клопп в 2024 году покинул «Ливерпуль» по собственному желанию.
  • Сейчас он руководит футбольным направлением в компании Red Bull.

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Клопп Юрген
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