  • Игрок «Реала» отреагировал на обвинения в вызове эскортниц

Игрок «Реала» отреагировал на обвинения в вызове эскортниц

Вчера, 23:49
2

Травмированный игрок «Реала» Эдер Милитао отверг обвинения в вызове нескольких бразильских эскортниц в Испанию.

Милитао написал на эту тему пост в соцсети.

«Вся приписываемая мне информация является ложной и не имеет никаких доказательств.

Сейчас я полностью сосредоточен на восстановлении после травмы, из-за которой пропущу чемпионат мира 2026 года, а также посвящаю все свое внимание семье, особенно моей жене, которая беременна.

Признаюсь, я напуган всей этой ситуацией. Я дошел до того, что практически не выхожу из дома, когда моей жены нет рядом, именно из-за масштаба и последствий этих беспочвенных обвинений.

Повторяю: если существует какое-либо конкретное обвинение, в котором фигурирует мое имя, пусть будут представлены реальные доказательства, а не простые предположения, поспешные суждения или истории, созданные в интернете.

Безответственное распространение ложных обвинений причиняет вред не только моей репутации, но и моей семье, которая напрямую страдает от всей этой несправедливой огласки.

Я прошу уважения, ответственности и эмпатии в этот столь деликатный момент», – написал Милитао.

  • Эдер будет лечиться до октября.
  • Милитао в этом сезоне забил 2 гола и сделал 1 ассист в 21 матче.
  • Футболист в Мадриде с 2019 года.

Император 1
1778967103
Милитао:„Объедкин был занят— обслуживал забОрного, так что я не мог вызвать"
Ответить
Император Бомжей
1778968868
Подумаешь, вызвал шлюх, что такого то?
Ответить
Everest13
1778975439
Слишком много слов, отмазывается...сразу понятно что они были)))
Ответить
