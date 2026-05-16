Игрок «Реала» отреагировал на обвинения в вызове эскортниц

Травмированный игрок «Реала» Эдер Милитао отверг обвинения в вызове нескольких бразильских эскортниц в Испанию.
Милитао написал на эту тему пост в соцсети.
«Вся приписываемая мне информация является ложной и не имеет никаких доказательств.
Сейчас я полностью сосредоточен на восстановлении после травмы, из-за которой пропущу чемпионат мира 2026 года, а также посвящаю все свое внимание семье, особенно моей жене, которая беременна.
Признаюсь, я напуган всей этой ситуацией. Я дошел до того, что практически не выхожу из дома, когда моей жены нет рядом, именно из-за масштаба и последствий этих беспочвенных обвинений.
Повторяю: если существует какое-либо конкретное обвинение, в котором фигурирует мое имя, пусть будут представлены реальные доказательства, а не простые предположения, поспешные суждения или истории, созданные в интернете.
Безответственное распространение ложных обвинений причиняет вред не только моей репутации, но и моей семье, которая напрямую страдает от всей этой несправедливой огласки.
Я прошу уважения, ответственности и эмпатии в этот столь деликатный момент», – написал Милитао.
- Эдер будет лечиться до октября.
- Милитао в этом сезоне забил 2 гола и сделал 1 ассист в 21 матче.
- Футболист в Мадриде с 2019 года.