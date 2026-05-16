Игрок «Реала» отреагировал на обвинения в вызове эскортниц

Травмированный игрок «Реала» Эдер Милитао отверг обвинения в вызове нескольких бразильских эскортниц в Испанию.

Милитао написал на эту тему пост в соцсети.

«Вся приписываемая мне информация является ложной и не имеет никаких доказательств.

Сейчас я полностью сосредоточен на восстановлении после травмы, из-за которой пропущу чемпионат мира 2026 года, а также посвящаю все свое внимание семье, особенно моей жене, которая беременна.

Признаюсь, я напуган всей этой ситуацией. Я дошел до того, что практически не выхожу из дома, когда моей жены нет рядом, именно из-за масштаба и последствий этих беспочвенных обвинений.

Повторяю: если существует какое-либо конкретное обвинение, в котором фигурирует мое имя, пусть будут представлены реальные доказательства, а не простые предположения, поспешные суждения или истории, созданные в интернете.

Безответственное распространение ложных обвинений причиняет вред не только моей репутации, но и моей семье, которая напрямую страдает от всей этой несправедливой огласки.

Я прошу уважения, ответственности и эмпатии в этот столь деликатный момент», – написал Милитао.