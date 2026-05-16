Арбелоа рассказал о своем отношении к возвращению Моуринью в «Реал»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о том, что по окончании сезона его, вероятнее всего, сменит Жозе Моуринью.
«Моуринью – номер один. Он всегда будет одним из нас. Если Жозе назначат, я буду очень рад видеть его дома.
Станет ли он решением проблемы с недисциплинированной раздевалкой? Я не понимаю этих разговоров о неуправляемой атмосфере в раздевалке, я с этим не согласен», – заявил Арбелоа.
- «Реал» заплатит «Бенфике» компенсацию в размере 7 млн евро за тренера.
- Моуринью уже возглавлял мадридскую команду с 2010 по 2013 год, выиграв по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Источник: Marca