Арбелоа рассказал о своем отношении к возвращению Моуринью в «Реал»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о том, что по окончании сезона его, вероятнее всего, сменит Жозе Моуринью.

«Моуринью – номер один. Он всегда будет одним из нас. Если Жозе назначат, я буду очень рад видеть его дома.

Станет ли он решением проблемы с недисциплинированной раздевалкой? Я не понимаю этих разговоров о неуправляемой атмосфере в раздевалке, я с этим не согласен», – заявил Арбелоа.