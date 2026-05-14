«Полностью разрушены»: Перес заявил о разрыве отношений между «Реалом» и «Барселоной»

Президент «Реала» Флорентино Перес сделал радикальное заявление об отношениях с «Барселоной».
Он объявил о полном разрыве из-за так называемого «дела Негрейры».
«Отношения с «Барсой» полностью разрушены. Я не хочу никаких отношений с клубом, который два десятилетия подкупал судей. Я хочу, чтобы правосудие восторжествовало», – сказал Перес.
- Хосе Мария Негрейра – бывший вице-президент технического судейского комитета Испании (СТА).
- «Барселона» платила Негрейре с 2001 по 2018 год. За 17 лет он получил от каталонцев около 8 млн евро.
- Клуб официально обвинили во взяточничестве, но они отрицают свою вину, утверждая, что оплачивали консультационные услуги.
- Ранее Перес заявил, что у «Реала» украли 7 чемпионских титулов в период его правления.
Источник: AS