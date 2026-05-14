«Полностью разрушены»: Перес заявил о разрыве отношений между «Реалом» и «Барселоной»

Президент «Реала» Флорентино Перес сделал радикальное заявление об отношениях с «Барселоной».

Он объявил о полном разрыве из-за так называемого «дела Негрейры».

«Отношения с «Барсой» полностью разрушены. Я не хочу никаких отношений с клубом, который два десятилетия подкупал судей. Я хочу, чтобы правосудие восторжествовало», – сказал Перес.