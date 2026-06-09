Назван футболист, за которого «Реал» предложил 150 миллионов

«Реал» предпринял попытку купить нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.
За аргентинского футболиста предложили 150 миллионов евро.
«Атлетико» ответил отказом, запросив за своего игрока 500 миллионов (отступные).
- В прошедшем сезоне Альварес забил 20 голов и сделал 9 ассистов в 49 матчах.
- Сообщалось, что форвард также интересен «Барселоне», «ПСЖ» и «Арсеналу».
- Ранее президент «Реала» Флорентино Перес обещал топ-трансфер за 150+ миллионов в случае переизбрания.
- В воскресенье он выиграл выборы президента у Энрике Рикельме, набрав 2/3 голосов сосьос.
Источник: Madrid Xtra