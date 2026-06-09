Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - ТТ ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Назван футболист, за которого «Реал» предложил 150 миллионов

Назван футболист, за которого «Реал» предложил 150 миллионов

Сегодня, 20:17
1

«Реал» предпринял попытку купить нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.

За аргентинского футболиста предложили 150 миллионов евро.

«Атлетико» ответил отказом, запросив за своего игрока 500 миллионов (отступные).

  • В прошедшем сезоне Альварес забил 20 голов и сделал 9 ассистов в 49 матчах.
  • Сообщалось, что форвард также интересен «Барселоне», «ПСЖ» и «Арсеналу».
  • Ранее президент «Реала» Флорентино Перес обещал топ-трансфер за 150+ миллионов в случае переизбрания.
  • В воскресенье он выиграл выборы президента у Энрике Рикельме, набрав 2/3 голосов сосьос.

Еще по теме:
Моуринью попросил «Реал» избавиться от шести футболистов 2
Артета мечтает о переходе Винисиуса в «Арсенал» 4
Мбаппе вошел в топ-10 по числу матчей за сборную Франции
Источник: Madrid Xtra
Испания. Примера Атлетико Реал Альварес Хулиан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1781025902
Лучше выложить по 150 за Хвичу и Олисе и играть с Мбампе в виде центрфорварда, при это продать Вини и нормас будет!
Ответить
Главные новости
Мостовой ответил, заслуженно ли Месси и Роналду поехали на ЧМ-2026
22:36
1
Товарищеский матч. Россия разгромила Тринидад и Тобаго – 3:0!
21:55
19
«Атлетико» ответил «Реалу», предложившему 150 миллионов за Альвареса: «Вы смешите нас даже больше, чем «Барса»
21:45
1
Орлов выступил против трансфера «Зенита»
21:18
7
Барко посоветовали возвращаться в Аргентину: «Зачем ему бороться со «Спартаком» за 3-4 место?»
21:00
14
«Реал» объявил об отставке Арбелоа
20:46
Аленичев обратился к Кордобе перед ЧМ-2026
20:40
Назван футболист, за которого «Реал» предложил 150 миллионов
20:17
1
Тренерский штаб «Динамо» расширился до девяти человек
19:59
4
Батраков отклонил предложение от зарубежного клуба
19:50
2
Все новости
Все новости
«Реал» объявил об отставке Арбелоа
20:46
Назван футболист, за которого «Реал» предложил 150 миллионов
20:17
1
Моуринью попросил «Реал» избавиться от шести футболистов
18:52
4
В РПЛ выявили русского Симеоне
13:43
11
«Барселона» определилась с главным кандидатом на замену Флику
Вчера, 22:00
3
3-кратный победитель ЛЧ войдет в штаб Моуринью в «Реале»
Вчера, 17:47
2
«Реал» может купить чемпиона мира за 150 миллионов
Вчера, 16:16
«Реал» потребовал от УЕФА лишить «Барселону» десятков трофеев
Вчера, 14:53
9
Официальные итоги выборов президента «Реала»
Вчера, 08:35
6
Мбаппе определил лучший матч в карьере
Вчера, 00:11
Определен победитель выборов президента «Реала»
7 июня
1
«Ювентус» нашел нового форварда в Испании
7 июня
«Барселона» следит за пятью молодыми футболистами
7 июня
«Динамо» предложили вернуть Захаряна
7 июня
4
Список трансферных «хотелок» Моуринью после назначения в «Реал»
7 июня
3
Мбаппе назвал сложнейшего соперника в карьере
6 июня
Эвра: «Я бы съел Ямаля заживо – спросите Месси, Роналду»
6 июня
1
«Реал» предложит 150 миллионов за экс-футболиста РПЛ
6 июня
16
Агент Клоппа жестко отреагировал на слова Рикельме о назначении тренера в «Реал»
6 июня
2
«Атлетико» намерен подписать семь игроков
6 июня
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме объяснил желание назначить Клоппа
6 июня
Впервые лучшим игроком сезона в чемпионате Испании признан испанец
6 июня
1
Реакция агента Захаряна на намерение «Сосьедада» избавиться от Арсена
5 июня
Определен игрок сезона в Примере
5 июня
Отец и агент Холанда прокомментировали вариант с переходом игрока в «Реал»
5 июня
«Реал» претендует на Витинью, Невеша и Олисе
5 июня
1
Перес готовит рекордный трансфер для «Реала»: «Я предложу 150 миллионов»
5 июня
4
Перес анонсировал три подписания в случае победы на выборах президента «Реала»
5 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 