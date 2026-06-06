Стала известна позиция Олисе по переходу в «Реал» за 150 миллионов

Вингер «Баварии» Майкл Олисе открыт для переговоров с мадридским «Реалом».
Об этом сообщил испанский инсайдер Рамон Альварес де Мон.
«Реал» уже контактировал с Олисе. Не знаю, напрямую или нет. Он знает, что «Реал» интересуется им.
И Олисе открыт к идее перейти в «Реал», она его в какой-то степени привлекает», – заявил журналист.
- Олисе перешeл в «Баварию» в 2024 году. В прошлом сезоне он провeл 52 матча, забил 22 гола и сделал 31 ассист.
- В составе мюнхенцев вингер дважды стал чемпионом Германии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
- Президент «Реала» Флорентино Перес на этой неделе анонсировал покупку топ-футболиста за 150 миллионов евро в случае переизбрания на выборах 7 июня.
Источник: ютуб-канал Рамона Альвареса де Мона