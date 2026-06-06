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  • Стала известна позиция Олисе по переходу в «Реал» за 150 миллионов

Стала известна позиция Олисе по переходу в «Реал» за 150 миллионов

Вчера, 15:52

Вингер «Баварии» Майкл Олисе открыт для переговоров с мадридским «Реалом».

Об этом сообщил испанский инсайдер Рамон Альварес де Мон.

«Реал» уже контактировал с Олисе. Не знаю, напрямую или нет. Он знает, что «Реал» интересуется им.

И Олисе открыт к идее перейти в «Реал», она его в какой-то степени привлекает», – заявил журналист.

  • Олисе перешeл в «Баварию» в 2024 году. В прошлом сезоне он провeл 52 матча, забил 22 гола и сделал 31 ассист.
  • В составе мюнхенцев вингер дважды стал чемпионом Германии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
  • Президент «Реала» Флорентино Перес на этой неделе анонсировал покупку топ-футболиста за 150 миллионов евро в случае переизбрания на выборах 7 июня.

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Источник: ютуб-канал Рамона Альвареса де Мона
Германия. Бундеслига Испания. Примера Реал Бавария Олисе Майкл Перес Флорентино
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