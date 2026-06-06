Стала известна позиция Олисе по переходу в «Реал» за 150 миллионов

Вингер «Баварии» Майкл Олисе открыт для переговоров с мадридским «Реалом».

Об этом сообщил испанский инсайдер Рамон Альварес де Мон.

«Реал» уже контактировал с Олисе. Не знаю, напрямую или нет. Он знает, что «Реал» интересуется им.

И Олисе открыт к идее перейти в «Реал», она его в какой-то степени привлекает», – заявил журналист.