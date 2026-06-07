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Определен победитель выборов президента «Реала»

Сегодня, 21:52
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В 21:00 мск 7 июня завершилось голосование на досрочных выборах президента «Реала».

Marca опубликовала предварительные результаты: кандидатуру Флорентино Переса поддержали 65,95 процента сосьос, Энрике Рикельме получил 34,05 процента голосов избирателей.

Ожидается, что итоги выборов подведут около полуночи.

  • Перес станет президентом «Реала» в восьмой раз подряд.
  • Ранее он анонсировал возвращение Жозе Моуринью на пост главного тренера, подписание Ибраима Конате и Дензела Дюмфриса, а также трансфер неназванного звездного футболиста за 150 млн евро.

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Перес Флорентино
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