Определен победитель выборов президента «Реала»

В 21:00 мск 7 июня завершилось голосование на досрочных выборах президента «Реала».
Marca опубликовала предварительные результаты: кандидатуру Флорентино Переса поддержали 65,95 процента сосьос, Энрике Рикельме получил 34,05 процента голосов избирателей.
Ожидается, что итоги выборов подведут около полуночи.
- Перес станет президентом «Реала» в восьмой раз подряд.
- Ранее он анонсировал возвращение Жозе Моуринью на пост главного тренера, подписание Ибраима Конате и Дензела Дюмфриса, а также трансфер неназванного звездного футболиста за 150 млн евро.
Источник: Marca