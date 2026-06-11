Определелись участники финала стыков за место в Примере

В финале плей-офф за выход в Примеру сыграют «Малага» и «Альмерия».
Ранее в полуфиналах «анчоусы» по сумме двух матчей обыграли «Лас-Пальмас» (1:0 в гостях и 1:1 дома), а «рохибланкос» прошли «Кастельон» (1:1 в гостях и 3:2 дома).
В первой игре финала 14 июня на своем поле сыграет «Малага», в ответной, 21 июня, дома соперника примет «Альмерия».
- Напрямую из Сегунды в Примеру ранее вышли «Расинг» и «Депортиво». Из элиты вылетели «Мальорка», «Жирона» и «Овьедо».
- Из Сегунды вылетели «Мирандес», «Уэска», «Культураль Леонеса» и «Сарагоса». Им на смену придут «Тенерифе» и «Эльденсе», а еще два клуба определятся по итогам финалов стыков «Сельта Фортуна» – «Понферрадина» и «Сабадель» – «Самора».
Источник: «Бомбардир»