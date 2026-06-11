Определелись участники финала стыков за место в Примере

В финале плей-офф за выход в Примеру сыграют «Малага» и «Альмерия».

Ранее в полуфиналах «анчоусы» по сумме двух матчей обыграли «Лас-Пальмас» (1:0 в гостях и 1:1 дома), а «рохибланкос» прошли «Кастельон» (1:1 в гостях и 3:2 дома).

В первой игре финала 14 июня на своем поле сыграет «Малага», в ответной, 21 июня, дома соперника примет «Альмерия».