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Россияне не смогут бесплатно посмотреть все матчи ЧМ-2026

11 июня, 14:42
17

«Матч ТВ» и Кинопоиск договорились о совместном показе чемпионата мира по футболу 2026 года.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. «Матч ТВ» в прямом эфире покажет 69 игр – трансляции состоятся на федеральном канале, а также на «Матч! Футбол 1» и «Матч Премьер». В сетку вещания вошли матч-открытие и финал.

Кинопоиск получил эксклюзивные права на 35 матчей. В их число вошли 12 игр 3-го тура группового этапа, которые состоятся параллельно с трансляциями на «Матч ТВ», а также 11 встреч плей-офф – один из полуфиналов и матч за 3-е место. Доступ к этим трансляциям получат все подписчики Яндекс Плюса.

Записи и обзоры всех матчей чемпионата мира предоставят подписчикам с опцией «Матч Максимум». Все игры из пакета Кинопоиска также покажут на цифровых ресурсах «Матч ТВ» по подписке «Максимум». Повторы и самые интересные моменты встреч выйдут в эфире «Матч ТВ».

  • Комментировать все матчи турнира будут представители команды «Матч ТВ».
  • Церемония открытия чемпионата мира состоится в Мексике 11 июня, начало трансляции на «Матч ТВ» – в 20:40 по московскому времени.
  • Россия пропускает турнир из-за санкций ФИФА.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира
Комментарии (17)
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Mirak92
1781178318
Кто бы сомневался) ждите лет 5 еще, все платное будет. Жиды в кремле, с жиру бесятся
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Император 1
1781178463
Матчи, которые ночью/рано утром можете платно, остальные бесплатно.
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...уефан
1781178859
...и идите друг другу в жопу! То, что я захочу посмотреть, я посмотрю и без ваших добрых услуг!...
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Цугундeр
1781179091
))) Красавчики! Убедились что ажиотажа нет(даже сонного)) и втюхали половину прав тупому Кинопоиску. А игры Кюрасао- вообще "Одноклассникам", типа московским пенсионерам соцпомощь, а то они на Никольскую поковыляют.. )
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BRO_football
1781179629
Бесплатно, но с подпиской. Тот, кто писал заголовок, гений!
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рылы
1781185893
варианты такие: 1) идти на 4pda и мониторить ветку яндекс плюс, где выкладывают промокоды. 2) завести виртуальную карту, кинуть на неё 10 рублей, зарегать новый акк с этой картой и смотреть месяц-другой бесплатно. как раз на весь ЧМ хватит. 3) просто оплатить подписку. 450р/мес, вроде. что недорого ради ЧМ. 4) у кого подписка есть и она заканчивается - идём в яндекс плюс и отменяем её нафиг. яндекс 10 раз переспросит, точно ли вы хотите отменить? а может останетесь - а мы вам скидочку? и в конечном счёте предложат 3 месяца за 199р. я так всегда делаю. у меня раньше яндекс плюс всегда стоил 990/год. пока не пришёл дезеувский лукойл с компаньонами и не выкупил яндекс. так эти гомосеки первым делом взвинтили ценники. мало того: у меня была годовая подписка до февраля - в позапрошлом сентябре мне её тупо отменили и списали 400р за месяц! долго ругался с их ботом поддержки, но деньги вернул, подписку восстановил. с тех пор яндекс для меня - самая дезеувская контора.
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subbotaspartak
1781191109
Матч Премьер, Футбол1 платите с удовольствием... т.е. смотрите...
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Dr Metal
1781200197
Вообще ни одного матча смотрнне буду
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Чилим.
1781224279
Кто бы сомневался. Для них золотой телец прежде всего.
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Oldtrafford83
1781241563
Благо я не плачу за Яндекс плюс, поэтому плевать, да и в целом плевать на этот дырявый ЧМ))
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