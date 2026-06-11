Россияне не смогут бесплатно посмотреть все матчи ЧМ-2026

«Матч ТВ» и Кинопоиск договорились о совместном показе чемпионата мира по футболу 2026 года.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. «Матч ТВ» в прямом эфире покажет 69 игр – трансляции состоятся на федеральном канале, а также на «Матч! Футбол 1» и «Матч Премьер». В сетку вещания вошли матч-открытие и финал.

Кинопоиск получил эксклюзивные права на 35 матчей. В их число вошли 12 игр 3-го тура группового этапа, которые состоятся параллельно с трансляциями на «Матч ТВ», а также 11 встреч плей-офф – один из полуфиналов и матч за 3-е место. Доступ к этим трансляциям получат все подписчики Яндекс Плюса.

Записи и обзоры всех матчей чемпионата мира предоставят подписчикам с опцией «Матч Максимум». Все игры из пакета Кинопоиска также покажут на цифровых ресурсах «Матч ТВ» по подписке «Максимум». Повторы и самые интересные моменты встреч выйдут в эфире «Матч ТВ».