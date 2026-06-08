Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Реал» потребовал от УЕФА лишить «Барселону» десятков трофеев

«Реал» потребовал от УЕФА лишить «Барселону» десятков трофеев

Сегодня, 14:53
8

«Реал» добивается введения санкций против «Барселоны» из-за так называемого «дела Негрейры».

  • Хосе Мария Негрейра – бывший вице-президент технического судейского комитета Испании (СТА).
  • «Барселона» платила Негрейре с 2001 по 2018 год. За 17 лет он получил от каталонцев около 8 млн евро.
  • Клуб официально обвинили во взяточничестве, но они отрицают свою вину, утверждая, что оплачивали консультационные услуги.

«Реал» обратился к УЕФА с требованием лишить «Барселону» всех трофеев, выигранных за период выплат Негрейре.

Если УЕФА согласится с позицией мадридского клуба, то «Барса» потеряет более 20 титулов только внутри Испании.

Также «Реал» настаивает на запрете для каталонцев участвовать в еврокубках.

Еще по теме:
«Реал» подписал контракт с новым защитником за 45 миллионов 1
Дембеле предъявляет претензии Мбаппе в сборной Франции
Официальные итоги выборов президента «Реала» 6
Источник: AS
Испания. Примера Реал Барселона
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1780920007
И правильно сделают! Барселона мутила темы, платила судьям, все доказано, и их вдруг простили!
Ответить
evgevg13
1780920128
Бамбарбия! Киргуду!
Ответить
Lenin26
1780920187
Понеслось говно по трубам!😂
Ответить
...уефан
1780920983
...сливочная, склизкая жижа! Фу-у, мерзопакость...
Ответить
R_a_i_n
1780924542
Понять, простить и отпустить...
Ответить
Romeo 123
1780927796
Соответственно лишить гнома зм за этот период
Ответить
Skull_Boy
1780927949
А убогие знают, что для разбора дела нужны подписи всех команд участниц с 01 по 18 или как обезьяна только ныть мозгов хватает, а то что их за уши тянули это рассматривать не надо и так может любой подать жалобу, а тем более где доказательства
Ответить
Чугунный скороход
1780931016
Вечная вражда... Как кошка с собакой..
Ответить
Главные новости
«Артeм еще не так плох»: в клубе РПЛ отреагировали на новость о переговорах с Дзюбой
17:54
1
3-кратный победитель ЛЧ войдет в штаб Моуринью в «Реале»
17:47
1
Жена погибшего Бугаева грозила разводом, если он уйдет на СВО
17:38
3
Песьяков ответил на предложение «Зенита»
17:27
1
Президент «Урала» Иванов одним словом охарактеризовал работу уволенного Березуцкого
17:13
1
Дзюба близок к переходу в клуб РПЛ
16:49
1
ВидеоСмолов показал вечеринку с Мостовым и Агкацевым в Монако
16:40
5
«Реал» может купить чемпиона мира за 150 миллионов
16:16
«Зенит» объявил об уходе экс-игрока сборной России
15:58
3
Экс-футболист «Шинника» умер в 27 лет
15:30
2
Все новости
Все новости
«Реал» может купить чемпиона мира за 150 миллионов
16:16
«Реал» потребовал от УЕФА лишить «Барселону» десятков трофеев
14:53
8
Официальные итоги выборов президента «Реала»
08:35
6
Мбаппе определил лучший матч в карьере
00:11
Определен победитель выборов президента «Реала»
Вчера, 21:52
1
«Ювентус» нашел нового форварда в Испании
Вчера, 18:36
«Барселона» следит за пятью молодыми футболистами
Вчера, 16:27
«Динамо» предложили вернуть Захаряна
Вчера, 14:42
4
Список трансферных «хотелок» Моуринью после назначения в «Реал»
Вчера, 13:15
3
Мбаппе назвал сложнейшего соперника в карьере
6 июня
Эвра: «Я бы съел Ямаля заживо – спросите Месси, Роналду»
6 июня
1
«Реал» предложит 150 миллионов за экс-футболиста РПЛ
6 июня
16
Агент Клоппа жестко отреагировал на слова Рикельме о назначении тренера в «Реал»
6 июня
2
«Атлетико» намерен подписать семь игроков
6 июня
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме объяснил желание назначить Клоппа
6 июня
Впервые лучшим игроком сезона в чемпионате Испании признан испанец
6 июня
1
Реакция агента Захаряна на намерение «Сосьедада» избавиться от Арсена
5 июня
Определен игрок сезона в Примере
5 июня
Отец и агент Холанда прокомментировали вариант с переходом игрока в «Реал»
5 июня
«Реал» претендует на Витинью, Невеша и Олисе
5 июня
1
Перес готовит рекордный трансфер для «Реала»: «Я предложу 150 миллионов»
5 июня
4
Перес анонсировал три подписания в случае победы на выборах президента «Реала»
5 июня
«Манчестер Сити» готов заплатить 90 миллионов за футболиста «Реала»
4 июня
Кандидаты в президенты «Реала» определились с тренерами на случай победы в выборах
4 июня
В «Сосьедаде» приняли итоговое решение по Захаряну
4 июня
7
ФотоТоп-20 самых дорогих футболистов мира по версии CIES
4 июня
2
Моуринью объяснился перед «Бенфикой» за видео, созданное с помощью ИИ
4 июня
Кандидат в президенты «Реала» пожелал «Барселоне» вылететь в Сегунду
4 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 