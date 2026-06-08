«Реал» потребовал от УЕФА лишить «Барселону» десятков трофеев

«Реал» добивается введения санкций против «Барселоны» из-за так называемого «дела Негрейры».

Хосе Мария Негрейра – бывший вице-президент технического судейского комитета Испании (СТА).

«Барселона» платила Негрейре с 2001 по 2018 год. За 17 лет он получил от каталонцев около 8 млн евро.

Клуб официально обвинили во взяточничестве, но они отрицают свою вину, утверждая, что оплачивали консультационные услуги.

«Реал» обратился к УЕФА с требованием лишить «Барселону» всех трофеев, выигранных за период выплат Негрейре.

Если УЕФА согласится с позицией мадридского клуба, то «Барса» потеряет более 20 титулов только внутри Испании.

Также «Реал» настаивает на запрете для каталонцев участвовать в еврокубках.