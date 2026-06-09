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  • «Атлетико» ответил «Реалу», предложившему 150 миллионов за Альвареса: «Вы смешите нас даже больше, чем «Барса»

«Атлетико» ответил «Реалу», предложившему 150 миллионов за Альвареса: «Вы смешите нас даже больше, чем «Барса»

Сегодня, 21:45
1

Пресс-служба «Атлетико» высмеяла 150-миллионное предложение «Реала» по Хулиану Альваресу.

«😂😂😂😂😂», – такой пост появился в соцсетях «Атлетико» в ответ на публикацию «Реала» о предложении по трансферу Альвареса.

Позднее «Атлетико» опубликовал еще одну издевательскую запись.

«1. Вы обрезали видео с папой римским, где он сказал, что болеет и за «Атлетико».

2. Вы, видимо, перепутали воспитанность с благодарностью, но чтобы развеять все сомнения: мы вас ни за что не благодарим.

3. Мы не изучали и не рассматривали никакого предложения по Хулиану.

4. Как мы можем не ладить, если вы смешите нас даже больше, чем «Барселона»?

P.S. Пока у нас хорошие отношения с вашим новым президентом, может, перестанете уводить игроков из нашей академии? Большое спасибо», – говорится в сообщениях «Атлетико».

  • В прошедшем сезоне Альварес забил 20 голов и сделал 9 ассистов в 49 матчах.
  • Сообщалось, что форвард также интересен «Барселоне», «ПСЖ» и «Арсеналу».
  • Ранее президент «Реала» Флорентино Перес обещал топ-трансфер за 150+ миллионов в случае переизбрания.
  • В воскресенье он выиграл выборы президента у Энрике Рикельме, набрав 2/3 голосов сосьос.

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Источник: твиттер «Атлетико»
Испания. Примера Атлетико Реал Альварес Хулиан
Комментарии (1)
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Таврида
1781031991
Клоуны, вы постоянно сосете у Реала, и отнюдь не деньги. За Альвареса дают в 2 раза больше чем за Холанда, но Хулиан даже близко с Эрлингом не валялся. Вечные финалисты, не вам смеяться над лучшим клубом ЛЧ. Особенно когда вас в финале ЛЧ именно Реал ушатал в дополнительное время, Рамос только на 90+3 счет выровнял, в итоге 4:1, АТМ - патентованые лузеры.
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