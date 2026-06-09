«Атлетико» ответил «Реалу», предложившему 150 миллионов за Альвареса: «Вы смешите нас даже больше, чем «Барса»

Пресс-служба «Атлетико» высмеяла 150-миллионное предложение «Реала» по Хулиану Альваресу.

«😂😂😂😂😂», – такой пост появился в соцсетях «Атлетико» в ответ на публикацию «Реала» о предложении по трансферу Альвареса.

Позднее «Атлетико» опубликовал еще одну издевательскую запись.

«1. Вы обрезали видео с папой римским, где он сказал, что болеет и за «Атлетико».

2. Вы, видимо, перепутали воспитанность с благодарностью, но чтобы развеять все сомнения: мы вас ни за что не благодарим.

3. Мы не изучали и не рассматривали никакого предложения по Хулиану.

4. Как мы можем не ладить, если вы смешите нас даже больше, чем «Барселона»?

P.S. Пока у нас хорошие отношения с вашим новым президентом, может, перестанете уводить игроков из нашей академии? Большое спасибо», – говорится в сообщениях «Атлетико».