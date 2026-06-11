Тренер сборной ЮАР сегодня установит рекорд ЧМ

Сегодня, 11 июня, стартует чемпионат мира-2026. В матче-открытии Мексика примет ЮАР.

Главный тренер ЮАР Уго Броос в возрасте 74 лет и 62 дней станет самым возрастным наставником в истории чемпионатов мира.

Бельгиец превзойдет рекорд немца Отто Рехагеля (71 год и 317 дней), установленный в матче Греции против Аргентины на чемпионате мира-2010.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию. Начало матча-открытия – в 22:00 мск.