Тренер сборной ЮАР сегодня установит рекорд ЧМ

Сегодня, 11 июня, стартует чемпионат мира-2026. В матче-открытии Мексика примет ЮАР.
Главный тренер ЮАР Уго Броос в возрасте 74 лет и 62 дней станет самым возрастным наставником в истории чемпионатов мира.
Бельгиец превзойдет рекорд немца Отто Рехагеля (71 год и 317 дней), установленный в матче Греции против Аргентины на чемпионате мира-2010.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию. Начало матча-открытия – в 22:00 мск.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- В нем впервые выступит 48 команд.
- Финал состоится в Нью-Йорке.
Источник: «Бомбардир»