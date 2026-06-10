Владелец «Осасуны» поставил 1,1 миллиона на вылет команды из Примеры

«Осасуна» подтвердила, что застраховалась от вылета из Примеры, оформив полис на 1,3 миллиона евро ради компенсации в 6 миллионов евро при потере места в высшем дивизионе.

Клуб опубликовал официальное заявление, в котором объяснил, что подобные финансовые инструменты – распространенная и регулярная практика в профессиональном футболе. Они помогают смягчить серьезный экономический удар, который получают команды при понижении в классе.

Сделку организовали через страховую компанию Howden – международную фирму с высокой репутацией, которая на постоянной основе работает со многими клубами Ла Лиги. В «Осасуне» отдельно подчеркнули, что Ла Лига была полностью осведомлена о процессе, а с ней проводились прямые консультации.

Для хеджирования финансовых рисков компания с одобрения владельца «Осасуны» сделала ставку на бирже прогнозов Kalshi в размере 1,1 млн долларов на то, что «Осасуна» вылетит в Сегунду.

Внутри клуба о заключении договора своевременно уведомили председателя контрольной комиссии и аудиторов. Совет директоров заявил, что участие клуба ограничивалось исключительно оформлением страхового покрытия в качестве меры финансовой защиты.