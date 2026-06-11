Сегодня стартует 23-й чемпионат мира по футболу

Все готово к старту чемпионата мира-2026. Турнир начнется сегодня, 11 июня.

Это будет 23-й чемпионат мира по футболу. Первый состоялся в 1930 году.

В матче-открытии встретятся Мексика и ЮАР. Игра пройдет в Мехико на стадионе «Ацтека», ранее уже принимавшем чемпионат мира.

Это повторение матча-открытия 2010 года, когда Мексика и ЮАР встретились в Йоханнесбурге. Тогда команды сыграли вничью – 1:1. Первыми забили южноафриканцы во втором тайме, но мексиканцы успели отыграться.

Как и сейчас, Мексику тогда, 16 лет назад, тренировал Хавьер Агирре.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию. Начало матча-открытия – в 22:00 мск.