Сегодня стартует 23-й чемпионат мира по футболу

Все готово к старту чемпионата мира-2026. Турнир начнется сегодня, 11 июня.
Это будет 23-й чемпионат мира по футболу. Первый состоялся в 1930 году.
В матче-открытии встретятся Мексика и ЮАР. Игра пройдет в Мехико на стадионе «Ацтека», ранее уже принимавшем чемпионат мира.
Это повторение матча-открытия 2010 года, когда Мексика и ЮАР встретились в Йоханнесбурге. Тогда команды сыграли вничью – 1:1. Первыми забили южноафриканцы во втором тайме, но мексиканцы успели отыграться.
Как и сейчас, Мексику тогда, 16 лет назад, тренировал Хавьер Агирре.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию. Начало матча-открытия – в 22:00 мск.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- В нем впервые выступит 48 команд.
- Финал состоится в Нью-Йорке.
Источник: «Бомбардир»