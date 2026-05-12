Перес заявил об ограблении «Реала»: «Я выиграл 7 чемпионских титулов, еще столько же у меня украли»

Президент «Реала» Флорентино Перес убежден, что из-за судейских ошибок команда упустила очень много трофеев.
«Мы столкнулись с таким примером коррупции, как дело Негрейры. Это крупнейший скандал в истории. Уму непостижимо, что в нашей лиге до сих пор работают арбитры той эпохи.
Мы готовим 600-страничное досье, которое я направлю в УЕФА. Таких прецедентов в мире футбола еще не было.
Глава Технического комитета судей говорит, что нам надо про это забыть. Но как мы можем забыть? Я здесь не для того, чтобы судьи становились богаче за счет «Барселоны».
На посту президента «Реала» я выиграл семь трофеев Лиги чемпионов и семь чемпионских титулов, которых могло быть 14 – остальные у меня украли.
Только в этом сезоне судьи отняли у нас 18 очков», – сказал Перес на пресс-конференции.
- Хосе Мария Негрейра – бывший вице-президент технического судейского комитета Испании (СТА).
- «Барселона» платила Негрейре с 2001 по 2018 год. За 17 лет он получил от каталонцев около 8 млн евро.
- Клуб официально обвинили во взяточничестве, но они отрицают свою вину, утверждая, что оплачивали консультационные услуги.