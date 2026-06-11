Сборная России добилась прогресса в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 36-го на 35-е место в обновленном рейтинге ФИФА, опубликованном 11 июня.

В активе команды Валерия Карпина 1529,60 балла. Во время последней международной паузы российские футболисты уступили на выезде Египту (0:1), а также обыграли дома Буркина-Фасо (3:0) и Тринидад и Тобаго (3:0).

Рейтинг возглавили действующие чемпионы мира аргентинцы (1877,27 очка). На вторую строчку поднялись чемпионы Европы испанцы (1874,71). Лидировавшие прежде французы (1870,70) опустились на третью позицию.

В топ-10 также вошли: Англия (1828,02), Португалия (1767,85), Бразилия (1765,86), Марокко (1755,10), Нидерланды (1753,57), Бельгия (1742,24) и Германия (1735,77).