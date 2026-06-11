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Сборная России добилась прогресса в рейтинге ФИФА

11 июня, 15:45
11

Сборная России поднялась с 36-го на 35-е место в обновленном рейтинге ФИФА, опубликованном 11 июня.

В активе команды Валерия Карпина 1529,60 балла. Во время последней международной паузы российские футболисты уступили на выезде Египту (0:1), а также обыграли дома Буркина-Фасо (3:0) и Тринидад и Тобаго (3:0).

Рейтинг возглавили действующие чемпионы мира аргентинцы (1877,27 очка). На вторую строчку поднялись чемпионы Европы испанцы (1874,71). Лидировавшие прежде французы (1870,70) опустились на третью позицию.

В топ-10 также вошли: Англия (1828,02), Португалия (1767,85), Бразилия (1765,86), Марокко (1755,10), Нидерланды (1753,57), Бельгия (1742,24) и Германия (1735,77).

  • С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах на неопределенный срок.
  • Следующее обновление рейтинга запланировано на 20 июля.
  • Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля.

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Комментарии (11)
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Император 1
1781182349
А смысл, всё равно это бредятина, а не рейтинг.
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Император Бомжей
1781183321
Валера, Валера.. Спасибо что позволяешь нам в рейтинге подниматься!!))) Не важно, что мы в створ Египту даже не дали за матч, просто ты лучший тренер! Вы можете любого идиота назначить тренером, даже NewLife, пусть парень заработает!! Играть будем также! Карпин и Кафанов наше все! Пустил Сафонов, Кафанов сидит с ним рядом и говорит, ну да, я видел как мяч вилял))) Спасибо идиоты вам за сборную!!
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baggio80
1781183890
Шампанское хоть открыли, радости-то сколько. ))))
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СильныйМозг
1781185995
Комментарий удален пользователем
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СильныйМозг
1781186170
Зато в петуховом рейтинге позора, без изменений, спартак на 1 месте, вне конкуренции. Источник: нечистота номэд и спартач80.
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рылы
1781186385
забавно, что обошли в рейтинге курв)
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