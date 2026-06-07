Список трансферных «хотелок» Моуринью после назначения в «Реал»

Журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети раскрыл список игроков, которых Жозе Моуринью хочет видеть в «Реале».

Жозе Моуринью, главный тренер «Фенербахче», близок к назначению в мадридский «Реал». Он уже составил список футболистов, которых планирует привести в команду.

Помимо защитников Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Дензела Думфриса из «Интера», чьи переходы ранее анонсировал президент «Реала» Флорентино Перес, в шорт-лист Моуринью входят ещe три игрока.

По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, португальский тренер также заинтересован в приглашении защитника «Арсенала» Риккардо Калафьори, полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы и хавбека «Вест Хэма» Матеуша Фернандеша. Переход последнего возможен только в случае ухода из команды Орельена Тчуамени.

Ожидается, что о назначении Моуринью объявят после победы Флорентино Переса на президентских выборах.