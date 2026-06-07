«Динамо» предложили вернуть Захаряна

Аналитики издания «МЯЧ RU» считают, что «Динамо» должно задуматься о возвращении полузащитника Арсена Захаряна из «Реал Сосьедада».

«Захарян и Шварц – может, пора воссоединиться?

Сандро уже вернулся, а Арсену это бы не помешало. Мы говорим лишь об аренде на сезон-26/27. И для всех сторон этот союз выглядит идеальным.

В Ла Лиге дела у Захи идут очень плохо. Проваленная адаптация в «Сосьедаде», регулярные мелкие повреждения и травмы не дают Арсену раскрыться на 100%. А новый тренер и вовсе не нуждается в россиянине, и все это ведет в неуверенности, которая очень важна на поле. Нужна перезагрузка.

Именно Сандро в сезоне-21/22 сделал из юного Захаряна главную молодую звезду России. В прессинг-системе немца 4-3-3 Арсен в роли свободной «восьмерки» творил чудеса в полуфлангах. Шварц умеет раскрывать сильные стороны Захи – его шикарный пас, чтение игры и нестандартные решения в финальной трети.

Да, возможно, возвращение в закрытую на данный момент РПЛ – это шаг назад, но благодаря этому можно сделать два шага вперед. Да и вряд ли это можно назвать откатом, когда от статуса вечно травмированного и запасного в предтопе Испании ты возвращаешься домой на перезагрузку карьеры.

Под руководством «своего» тренера Захарян может быстро вернуть уверенность и поехать покорять Европу дальше», – написало издание.