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Мбаппе определил лучший матч в карьере

Сегодня, 00:11

Килиан Мбаппе, нападающий мадридского «Реала», назвал лучший матч в своей карьере.

«Тот матч, когда я оформил хет-трик в ворота «Барселоны», выступая за «ПСЖ», – сказал Мбаппе на ютуб-канале Sorare.

  • В феврале 2021 года Мбаппе оформил хет-трик в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» на «Камп Ноу».
  • Парижане победили каталонцев со счетом 4:1. В ответной встрече команды сыграли вничью 1:1, и французский форвард снова отличился забитым мячом.
  • По сумме двух матчей «ПСЖ» прошел в четвертьфинал турнира. В 2024 года Мбаппе покинул парижан, перейдя на правах свободного агента в мадридский «Реал».

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Барселона Мбаппе Килиан
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