Мбаппе определил лучший матч в карьере

Килиан Мбаппе, нападающий мадридского «Реала», назвал лучший матч в своей карьере.
«Тот матч, когда я оформил хет-трик в ворота «Барселоны», выступая за «ПСЖ», – сказал Мбаппе на ютуб-канале Sorare.
- В феврале 2021 года Мбаппе оформил хет-трик в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» на «Камп Ноу».
- Парижане победили каталонцев со счетом 4:1. В ответной встрече команды сыграли вничью 1:1, и французский форвард снова отличился забитым мячом.
- По сумме двух матчей «ПСЖ» прошел в четвертьфинал турнира. В 2024 года Мбаппе покинул парижан, перейдя на правах свободного агента в мадридский «Реал».
Источник: «Бомбардир»