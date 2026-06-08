Мбаппе определил лучший матч в карьере

Килиан Мбаппе, нападающий мадридского «Реала», назвал лучший матч в своей карьере.

«Тот матч, когда я оформил хет-трик в ворота «Барселоны», выступая за «ПСЖ», – сказал Мбаппе на ютуб-канале Sorare.