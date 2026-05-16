Экс-президент «Спартака» – о Дуране в «Зените»: «Отбыл номер, забрал деньги и поехал»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре Джона Дурана в составе «Зенита».

«Есть детская шутка: «Даже звери ошибаются», – сказал eжик, слезая с кактуса». Так и тут с Дураном. «Зенит» вообще в последние годы не отличается удачными действиями на трансферном рынке.

Удивляться не стоит. Можно отнести в плюс, что Дурана не купили на все деньги, а только потеряли на аренде. Я не думаю, что в «Зените» настолько глупые, что брали неликвид.

Дело в том, что человек совершенно не хотел здесь играть – отбыл номер, забрал деньги и поехал. Я не знаю, как с этим бороться. Ты же не заставишь, не будешь палками бить.

Не думаю, что взяли игрока, который совсем ничего не умел. Просто не было желания. К сожалению, такое тоже бывает», – заявил Червиченко.