Экс-президент «Спартака» – о Дуране в «Зените»: «Отбыл номер, забрал деньги и поехал»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре Джона Дурана в составе «Зенита».
«Есть детская шутка: «Даже звери ошибаются», – сказал eжик, слезая с кактуса». Так и тут с Дураном. «Зенит» вообще в последние годы не отличается удачными действиями на трансферном рынке.
Удивляться не стоит. Можно отнести в плюс, что Дурана не купили на все деньги, а только потеряли на аренде. Я не думаю, что в «Зените» настолько глупые, что брали неликвид.
Дело в том, что человек совершенно не хотел здесь играть – отбыл номер, забрал деньги и поехал. Я не знаю, как с этим бороться. Ты же не заставишь, не будешь палками бить.
Не думаю, что взяли игрока, который совсем ничего не умел. Просто не было желания. К сожалению, такое тоже бывает», – заявил Червиченко.
- Дурана арендовали у «Аль-Насра» в феврале.
- В составе сине-бело-голубых форвард забил 2 гола в 9 играх – оба с пенальти.
- Саудовский клуб покупал его у «Астон Виллы» за 77 миллионов евро.