  • Червиченко: «Чемпионство «Зенита» не честное, трофей «Спартака» более заслуженный»

Червиченко: «Чемпионство «Зенита» не честное, трофей «Спартака» более заслуженный»

Сегодня, 09:59
3

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе красно-белых над «Краснодаром» (1:1, по пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.

– Как оцените победу «Спартака» над «Краснодаром» по пенальти?

– Хотелось бы, чтобы побольше было разума у тех, кто принимает решения, и хотя бы финал проходил с дополнительным временем, потому что я думаю, что 99% людей, кто смотрел финал, хотели еще насладиться этим пиршеством и еще тридцать минут посмотреть дополнительное время, потому что игра была интересная и напряженная.

Было все, что должно быть в кубковом матче. А так, на мой взгляд, не совсем правильно разыгрывать кубок по пенальти. Все-таки одиннадцатиметровые удары – это лотерея, а выявлять обладателя кубка надо в процессе игры.

– Может, выигранная серия пенальти – это все-таки не лотерея, а невероятный фарт Помазуна? Причем уже второй раз подряд.

– У Помазуна это мастерство. «Спартак» – богатая команда, которая может позволить себе иметь вратаря, который специализируется на том, чтобы отбивать пенальти. С игрой-то у него не так хорошо. «Спартак» к тому же фартовая команда.

А «Краснодару» совсем не везет. Еще есть черная метка в виде Боселли, который также не забил в матче с «Динамо». Тут о фарте вообще говорить не приходится.

– Кордобу выключили из игры. Может, он мыслями был уже на чемпионате мира?

– Возможно. Мне кажется, «Спартак» образца 2026 года – это команда, которая очень хочет. У ребят горят глаза, они несутся вперед, пытаются выиграть.

А «Краснодар» такой, как обычно. Получается – хорошо. Не получатся – ничего страшного. Они какие-то немного бравурные, хотя непонятно отчего. Чемпионат выиграли всего один раз. Какие-то южане немного не злые. А должны быть злыми, как «Спартак». Должны гореть глаза. Они должны рыть землю. Я не заметил у «быков» убийственного настроя.

– У обеих команд было много моментов. Удивлены, что победителя не выявило основное время?

– Все могло быть и в одну, и в другую сторону. Но исполнение и там, и там оставляет желать лучшего. У нас вообще в футболе сейчас нет таких игроков, которые выходят, и ты понимаешь, что он, скорее всего, забьет. У нас лучший бомбардир не дотягивает до двадцати мячей. В топ-чемпионатах, где люди получают «золотую бутсу», люди забивают под тридцать мячей. Но уж точно больше двадцати пяти голов.

– «Спартак» выигрышем Кубка спас сезон?

– Команда показала большой прогресс. Обидно, что «красно-белые» не смогли забить махачкалинскому «Динамо» и не взяли третье место, не сократили такой большой отрыв, который был после зимнего перерыва. Это было бы двойным приятным событием.

А так в матче с махачкалинцами команда Карседо была неузнаваема. Я даже не понял, как она умудрилась там не выиграть. А так трофей «Спартака» более заслуженный, чем чемпионство «Зенита».

– Почему?

– Потому что я считаю, что оно не заслуженное и не честное.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1779692955
ЗПРФ!! Липовые))
Ответить
темирхан
1779693016
этот дурачок сам так решил!? клоун!
Ответить
Томик
1779693455
Это точно Червиченко? Сам на себя не похож.
Ответить
