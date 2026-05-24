Сперцян – о проигранном суперфинале Кубка России: «Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопросы после суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».

«Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

Видеообзор суперфинала можно посмотреть здесь.

Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.

«Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

– После игры сказали только слова поддержки. Мы команда, которая борется за золото. Но не всегда можно быть первым.

Может быть, у нас было бы больше шансов, если бы играли в Краснодаре.

– Как ваше здоровье?

– У меня были вопросы полгода. Я сейчас играю на уколах.

– Открыто ли чемпионское окно «Краснодара»?

– Посмотрим, будет к кому‑то интерес из нас. Все возможно. Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар».