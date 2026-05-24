  • Сперцян – о проигранном суперфинале Кубка России: «Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар»

Сперцян – о проигранном суперфинале Кубка России: «Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар»

24 мая, 22:17
17

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопросы после суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».

  • «Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
  • Видеообзор суперфинала можно посмотреть здесь.
  • Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.
  • «Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

– После игры сказали только слова поддержки. Мы команда, которая борется за золото. Но не всегда можно быть первым.

Может быть, у нас было бы больше шансов, если бы играли в Краснодаре.

– Как ваше здоровье?

– У меня были вопросы полгода. Я сейчас играю на уколах.

– Открыто ли чемпионское окно «Краснодара»?

– Посмотрим, будет к кому‑то интерес из нас. Все возможно. Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар».

Источник: «Матч ТВ»
Интерес
1779650556
Финальный аккорд оказался фальшивым.Несмотря на участие в голе.В первом тайме вообще все подачи со штрафных были плохо исполнены.Во втором получше,но тоже эффективностью не отличались.Не знаю,уж как состояние здоровья при подаче угловых сказалось.Зачем тогда надо было в стыки постоянно лезть? И так без этого вполне доставалось самому.
Ответить
рылы
1779651610
в спартаг перейдёт, короче.
Ответить
Fibercore
1779652349
Да... Следующий сезон в Красе будет перестройка. Многие лидеры уйдут, а кто на их место? Увы, после мусаевских академиков в основе никто не заиграл. Кто их там сейчас готовит? Почему, даже в заявку на замены не могут найти воспитанников? Мусаев не может разорваться, занимаясь и основой, и воспитанниками. Помнится, как свои воспитанники шумели в ЛЕ с той же Севильей. И их подготовил Мусаев. Если в следующем сезоне будем в тройке - это отличным результатом станет. Но..., блюсь, 6-8 место наше. Зенит, Спартак, Динамо, ЦСКА, Балтика, Рубин, Ахмат, Крас...
Ответить
ySS
1779653667
Заметно было, что у Сперцяна не всё в порядке. Это и была главная проблема Краснодара в концовке этого сезона
Ответить
neveldomha
1779656015
Мусаев сжог команду в последнем туре. Какой смысл было выпускать с Оренбургом сильнейший состав? Вы прострали все с Динамо и нужно было готовиться к финалу кубка психологически, физически. А он всё в топку. А вдруг Зенит пролетит с Ростовом? С какого х.ра? Только наивный идиот мог в такое поверить??? Зато получите в итоге. Полный и абсолютный ноль. Браво Мусаев, браво!!!!!
Ответить
Cleaner
1779658333
Сперцян в Спартак переходит?
Ответить
Baggio1986
1779664333
Вот и кончится тогда Краснодар, еще Кордоба уйдет и все
Ответить
СильныйМозг
1779687927
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Argon
1779722141
Кто ж тебя на уколах купит?
Ответить
