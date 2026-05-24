Сперцян – о проигранном суперфинале Кубка России: «Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопросы после суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».
- «Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.
- «Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.
– После игры сказали только слова поддержки. Мы команда, которая борется за золото. Но не всегда можно быть первым.
Может быть, у нас было бы больше шансов, если бы играли в Краснодаре.
– Как ваше здоровье?
– У меня были вопросы полгода. Я сейчас играю на уколах.
– Открыто ли чемпионское окно «Краснодара»?
– Посмотрим, будет к кому‑то интерес из нас. Все возможно. Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар».
Источник: «Матч ТВ»