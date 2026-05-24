Министр спорта Дегтярев ответил, за кого болеет в суперфинале Кубка России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев дал комментарии перед матчем «Спартак» – «Краснодар».

Команды встречаются в суперфинале FONBET Кубка России-2025/26.

Игра на стадионе «Лужники» в Москве началась в 18:00 мск.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Краснодар» финишировал вторым в РПЛ, «Спартак» – четвертым.

– За кого болеть сегодня будете?

– Как за кого? За Россию, товарищи, за Россию. А вручу Кубок победителю.

– Вы вручать будете?

– Мы с [главой РФС] Дюковым.