Министр спорта Дегтярев ответил, за кого болеет в суперфинале Кубка России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев дал комментарии перед матчем «Спартак» – «Краснодар».
- Команды встречаются в суперфинале FONBET Кубка России-2025/26.
- Игра на стадионе «Лужники» в Москве началась в 18:00 мск.
- «Краснодар» финишировал вторым в РПЛ, «Спартак» – четвертым.
– За кого болеть сегодня будете?
– Как за кого? За Россию, товарищи, за Россию. А вручу Кубок победителю.
– Вы вручать будете?
– Мы с [главой РФС] Дюковым.
Источник: «РБ Спорт»