Клубы РПЛ попросят Дегтярева заморозить лимит

Клубы РПЛ сегодня проголосовали против изменения лимита на легионеров. За это решение высказались все 16 клубов.

Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле

Однако ни РПЛ, ни РФС не станут выступать против принятого министром спорта Михаилом Дегтяревым решения об ужесточении ограничений. Вместе с тем, РПЛ попросит заморозить новый лимит (12 легионеров, из которых 7 могут находиться на поле) на 2-3 года, а не ужесточать его через год до уровня 11+6.

«У многих клубов подписаны долгосрочные контракты с легионерами плюс Россию в обозримом будущем могут вернуть в еврокубки. В этом случае, по мнению РПЛ, российским командам будет сложно конкурировать даже не с «Реалами» и «Бавариями», но с соперниками второго эшелона.

Сегодня должна состояться встреча РПЛ и Минспорта, где президент [Александр] Алаев будет отстаивать необходимость заморозки лимита на уровне 12+7», – написал источник.