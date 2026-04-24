Клубы РПЛ попросят Дегтярева заморозить лимит

Сегодня, 14:33
Клубы РПЛ сегодня проголосовали против изменения лимита на легионеров. За это решение высказались все 16 клубов.

Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле

Однако ни РПЛ, ни РФС не станут выступать против принятого министром спорта Михаилом Дегтяревым решения об ужесточении ограничений. Вместе с тем, РПЛ попросит заморозить новый лимит (12 легионеров, из которых 7 могут находиться на поле) на 2-3 года, а не ужесточать его через год до уровня 11+6.

«У многих клубов подписаны долгосрочные контракты с легионерами плюс Россию в обозримом будущем могут вернуть в еврокубки. В этом случае, по мнению РПЛ, российским командам будет сложно конкурировать даже не с «Реалами» и «Бавариями», но с соперниками второго эшелона.

Сегодня должна состояться встреча РПЛ и Минспорта, где президент [Александр] Алаев будет отстаивать необходимость заморозки лимита на уровне 12+7», – написал источник.

  • Нынешний лимит действует с начала сезона-2022/23.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Алаев Александр Дегтярев Михаил
OxfordRus
1777031094
Бунт на корабле? Банщика захлопают вениками? Любитель бассейна опрокинется с плавательного матраца?
...короче
1777032146
...на эти просьбы, "разморозить", министр "отморозился"...
TOMSON
1777032552
Как это все убого. С 00х эта тема обсасывается, а ответ о его необходимости мы так и не получили. Сделайте уже строгий лимит и не трогайте его лет 10. Или наоборот уберите его полностью и также лет 10 не трогать. А то вот эти «кручу верчу, всем угодить хочу» только время съедают и по итогу ответов не дают. И главное пока в ЕК играли лимит был строгим, как от туда послали сделали 13+8! В чем идея мне вообще не понятна.
biber.ru
1777033366
Министры приходят и уходят, а футбол останется. Дегтярёв может остаться в истории футбола, а может вляпаться в историю.
ZAITZEFF2011
1777033606
Пусть клубы выращивают своих воспитанников. Кругом одни иностранцы бегают. Нашим парням не доверяют.В первую очередь результат. Нытики.
Strige
1777033935
Какие клубы Зенит, ЦСКА и Спартак? Пусть идут в черную легионерскую жопу )
Бумбраш
1777033986
Ну кто подписал долгосрочные-это ваши проблемы,устраивайте их поварами,садовниками.со следующего года 5+5 (и из этих 5 воспитанники академии на поле).пусть работают детские тренера,скауты ищут талантов.а то на уголках идёт распил бабла+непонятные агентские...учитывая что большинство клубов сидят на бюджете краев и областей
Strig
1777037397
лимит пора менять ... надоели эти чемпионаты латинской америки и прочиЯ ...
Коста008
1777037680
Пока все разговоры с Дягтерёвым на тему лимита заканчиваются ровно ничем и(или) фразой, о том что "решение принято и не обсуждается". Не понимаю, чем вы собрались переубеждать. Разговор о еврокубках - полная ложь, те же разговоры ходили в 2022, когда только бан был наложен, почитайте высказывания того времени, если интересно. Минспорта четко дал понять, что их не волнует текущий индивидуальный уровень футболистов и состояние рынка российских игроков, все делается типа "на перспективу", отсюда следует ожидать падение уровня российского футбола ближайшие 5 лет и рост трансферных цен и зп российских игроков с паспортом, особенно у топ-клубов РПЛ
andrei-sarap-yandex
1777042214
в ЕВРОПЕ НЕТ ЛИМИТА...просто росс.игроки не могут играть....АКАДЕМИИ не работают....
