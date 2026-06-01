Министр спорта Дегтярев высказался о победе Сафонова в Лиге чемпионов

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что гордится достижением Матвея Сафонова.

Сафонов выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ» во втором сезоне подряд.

В ЛЧ-2025/26 он был основным вратарем в течение всего плей-офф.

Матвей – первый российский футболист с двумя кубками ЛЧ.

«Я смотрел по телевизору финал Лиги чемпионов, болел за команду, в которой наш соотечественник.

К самой команде в симпатиях замечен не был, но из-за Сафонова болел за них. Очень рад, он самый титулованный [россиянин] в Лиге чемпионов.

Счет на табло, я его поздравляю, мы им гордимся, желаем ему успеха и любви», – сказал Дегтярев.