Министр спорта Дегтярев озвучил размер государственных трат на футбол в России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев раскрыл расходы государства на детско-юношеский российский футбол.
«Мы как государство через бюджеты всех уровней с регионами тратим на детско-юношеские школы, на развитие, только на футбол, 56 миллиардов [рублей]. Вот и взвесьте.
Вся страна тратит на детей 56, и все клубы со 120 миллиардами бюджетов тратят 7.
В принципе это не их обязанность, будем откровенны», – сказал Дегтярев.
- Глава Минспорта стал инициатором ужесточения лимита на легионеров в РПЛ. Его утвердили 24 апреля.
- Со следующего сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более 7.
- Нынешний лимит «13+8» действует с начала сезона-2022/23.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева