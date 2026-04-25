  • Главная
  • Новости
  • Министр спорта Дегтярев озвучил размер государственных трат на футбол в России

Министр спорта Дегтярев озвучил размер государственных трат на футбол в России

25 апреля, 12:45
6

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев раскрыл расходы государства на детско-юношеский российский футбол.

«Мы как государство через бюджеты всех уровней с регионами тратим на детско-юношеские школы, на развитие, только на футбол, 56 миллиардов [рублей]. Вот и взвесьте.

Вся страна тратит на детей 56, и все клубы со 120 миллиардами бюджетов тратят 7.

В принципе это не их обязанность, будем откровенны», – сказал Дегтярев.

  • Глава Минспорта стал инициатором ужесточения лимита на легионеров в РПЛ. Его утвердили 24 апреля.
  • Со следующего сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более 7.
  • Нынешний лимит «13+8» действует с начала сезона-2022/23.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.

Клубы РПЛ попросят Дегтярева заморозить лимит 11
Стало известно, каким будет новый лимит на легионеров в РПЛ 10
Дзюба сказал, кто самый влиятельный человек в российском футболе 2
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
Россия. Премьер-лига Дегтярев Михаил
Комментарии (6)
Skull_Boy
1777112398
А толку НИХРЕНА, тупа распил
slavа0508
1777112552
А 95 % клубов то живут так же за счёт бюджетных денег ...так какой смысл если они будут тратить больше на детский футбол . один хер с одного кармана деньги ...
волчарик
1777114876
Как все от лукавого. А кто, кроме родителей, должен вкладывать в развитие детей? Государство, которое просит о повышении рождаемости, или посторонний дядя? Деньги без четкой информации куда и на что это пустой пшик.
Бумбраш
1777116003
Я бы понял слова "...не их обязанности.." ,если бы клубы были частные.но на самом деле всё не так,а по сему извольте...
Hector вернулся
1777127481
Те бездари, которых вы развивает ни на что не способны. Уже в молодёжный командах получают хорошие барыши и ни к чему не стремятся. Айфоны, машины, тёлки и кальян. А бабла им и так насыпят. Ещё и банщик лимит ужесттчает. Можно не пыхтеть.
Главные новости
Заявление 40-летнего Акинфеева о серьезных проблемах со здоровьем
17:18
6
Мажич поставил точку в спорах насчет пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локо»
16:55
15
Вердикт Мажича по пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
16:17
24
Радимов прокомментировал вступление Соболева в Клуб Григория Федотова
15:48
4
Барко опередил Черенкова по важному показателю
15:23
1
Гаттузо ответил на вопрос о работе в России
15:11
3
Дивеев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
15:08
7
Новая информация об отставке Шпилевского из «Пари НН»
15:03
1
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
14:31
Акинфеев отреагировал на информацию о товарном знаке «нога бога»
14:00
6
Все новости
Все новости
Орлов увидел помощь «Краснодару» со стороны судей
17:45
2
Спивак назвал лучшего тренера в истории «Зенита»
17:36
1
Олич раскритиковал руководство ЦСКА
16:33
1
ВидеоСоболева сравнили с Холандом
16:01
3
Гаттузо ответил на вопрос о работе в России
15:11
3
Дивеев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
15:08
7
Новая информация об отставке Шпилевского из «Пари НН»
15:03
1
Комментарий 36-летнего Ерохина о своем будущем в «Зените»
14:55
1
ВидеоМатерная речь Баринова в адрес Даку во время матча «Рубин» – ЦСКА
14:45
3
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
14:31
Соболев объяснил нестабильность «Зенита»
14:19
2
Акинфеев отреагировал на информацию о товарном знаке «нога бога»
14:00
6
Луис Энрике раскрыл, хочет ли уйти из «Зенита»
13:40
12
Кордоба резко ответил критикам: «Хватит очернять мое имя»
13:25
34
В «Локомотиве» назвали сумму, за которую отпустят Батракова в Европу
12:58
14
Тюкавин высказался о возможном отъезде в Испанию
12:29
7
В «Динамо» высказались об арбитре РПЛ: «Не хотим, чтобы он судил наши матчи»
12:07
23
Акинфеев зарегистрировал «ногу бога» в Роспатенте
11:55
20
Генич сказал, кто сильнее – Воробьев или Соболев
11:44
5
В махачкалинском «Динамо» назвали картинным пенальти в пользу «Краснодара»
11:30
9
Гендиректор «Динамо» сказал, отпустит ли Тюкавина в Европу
11:19
1
Игрок «Пари НН» выразил недовольство пенальти в пользу «Спартака»
10:55
20
Мусаев объяснил вторую подряд замену Сперцяна
10:42
2
Бразильские клубы заинтересовались игроком «Зенита»
10:14
1
«Спартак» может найти форварда в Испании
10:04
Экс-игрок «Спартака» заявил, что у Баринова нет лидерских качеств
09:39
4
Степашин – о новом лимите: «Нормальный абсолютно, тем более мы не играем в еврокубках»
09:02
Аршавин сравнил «Краснодар» и «Зенит» по числу чемпионских матчей в этом сезоне
08:39
1
Все новости
