Министр спорта Дегтярев озвучил размер государственных трат на футбол в России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев раскрыл расходы государства на детско-юношеский российский футбол.

«Мы как государство через бюджеты всех уровней с регионами тратим на детско-юношеские школы, на развитие, только на футбол, 56 миллиардов [рублей]. Вот и взвесьте.

Вся страна тратит на детей 56, и все клубы со 120 миллиардами бюджетов тратят 7.

В принципе это не их обязанность, будем откровенны», – сказал Дегтярев.