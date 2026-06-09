Погребняк высказался о переходе Тюкавина в «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк порассуждал о возможном трансфере Константина Тюкавина из «Динамо» в петербургский клуб.
– Говорят, что «Зенит» может купить Тюкавина, что думаете об этом?
– Если «Зениту» удастся осуществить эту сделку, то, конечно, это будет серьeзным усилением.
– А для самого Тюкавина это будет шаг вперeд?
– Ребят, есть «Зенит» и все остальные. Поэтому, конечно, для Тюкавина этот переход будет шагом вперeд.
Но, честно говоря, не думаю, что этот трансфер свершится. Слышал, что «Зенит» уже берeт какого-то дорогостоящего бразильского нападающего.
А есть ещe и Соболев. Но если и Тюкавин перейдeт – это будет только плюсом для него.
- Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
- В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
- Ранее «Зенит» предлагал два варианта сделки по форварду.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
Источник: Legalbet