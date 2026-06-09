Погребняк высказался о переходе Тюкавина в «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк порассуждал о возможном трансфере Константина Тюкавина из «Динамо» в петербургский клуб.

– Говорят, что «Зенит» может купить Тюкавина, что думаете об этом?

– Если «Зениту» удастся осуществить эту сделку, то, конечно, это будет серьeзным усилением.

– А для самого Тюкавина это будет шаг вперeд?

– Ребят, есть «Зенит» и все остальные. Поэтому, конечно, для Тюкавина этот переход будет шагом вперeд.

Но, честно говоря, не думаю, что этот трансфер свершится. Слышал, что «Зенит» уже берeт какого-то дорогостоящего бразильского нападающего.

А есть ещe и Соболев. Но если и Тюкавин перейдeт – это будет только плюсом для него.