Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - ТТ ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Погребняк высказался о переходе Тюкавина в «Зенит»

Сегодня, 16:51
3

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк порассуждал о возможном трансфере Константина Тюкавина из «Динамо» в петербургский клуб.

– Говорят, что «Зенит» может купить Тюкавина, что думаете об этом?

– Если «Зениту» удастся осуществить эту сделку, то, конечно, это будет серьeзным усилением.

– А для самого Тюкавина это будет шаг вперeд?

– Ребят, есть «Зенит» и все остальные. Поэтому, конечно, для Тюкавина этот переход будет шагом вперeд.

Но, честно говоря, не думаю, что этот трансфер свершится. Слышал, что «Зенит» уже берeт какого-то дорогостоящего бразильского нападающего.

А есть ещe и Соболев. Но если и Тюкавин перейдeт – это будет только плюсом для него.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
  • Ранее «Зенит» предлагал два варианта сделки по форварду.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

Еще по теме:
«Бабки на первом месте»: Погребняк – о Сперцяне в «Аль-Ахли»
Погребняк определил лучшего игрока сезона РПЛ 3
Погребняк назвал футбольную столицу России: «Вы сомневаетесь?» 20
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Погребняк Павел Тюкавин Константин
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1781013410
Смысл рассуждать о том, чего не будет
Ответить
Lenin26
1781016078
Ну как говорится насильно мил не будешь,не хочет и не надо,без него становились чемпионами,без него и дальше будем побеждать,хочет сидеть в команде без перспектив к чемпионству,это его выбор,быть преданным своему родному клубу,то же достойно уважения!
Ответить
Garrincha58
1781022751
Скорее Кюрасао станет чемпионом мира, чем этот Тюк.... перейдёт в Зенит
Ответить
Главные новости
Батраков отклонил предложение от зарубежного клуба
19:50
Хаби Алонсо определил семь неприкасаемых игроков в «Челси»
19:25
«Ахмат» объявил о подписании экс-защитника «Зенита»
19:13
2
«Крылья Советов» приняли решение по 37-летнему Песьякову
18:59
4
Моуринью попросил «Реал» избавиться от шести футболистов
18:52
2
Червиченко сомневается, что «Спартак» купит Воробьева: «Потому что не такой жирный кусок можно утащить в сторону»
18:27
5
Артета мечтает о переходе Винисиуса в «Арсенал»
17:48
4
«Динамо» объявило о вхождении еще одного тренера в штаб Шварца
17:40
1
Лапочкин одним словом описал решение США не пускать в страну судью ЧМ-2026
17:32
4
ЦСКА нашел нового форварда во Второй лиге
17:17
5
Все новости
Все новости
Писарев включил двух россиян в число лучших вратарей мира
19:41
1
Подсчитано, сколько «Спартак» потратил при Карпине на игроков
19:39
2
Три футболиста покинули «Крылья Советов»
19:33
Экс-спартаковец Обухов: «Чмырить своих – это русский менталитет»
18:44
4
Червиченко сомневается, что «Спартак» купит Воробьева: «Потому что не такой жирный кусок можно утащить в сторону»
18:27
5
«Галатасарай» хочет полузащитника «Спартака» и экс-нападающего «Зенита»
18:18
2
В ЦСКА отреагировали на новость об интересе к форварду из Второй лиги
17:55
«Динамо» объявило о вхождении еще одного тренера в штаб Шварца
17:40
1
Погребняк высказался о переходе Тюкавина в «Зенит»
16:51
3
Экс-спартаковец Обухов раскрыл зарплаты и премиальные в Медиалиге
16:42
1
«Акрон» объявил об уходе двух игроков
16:29
Гусев объяснил, почему не остался в тренерском штабе Шварца в «Динамо»
15:47
1
«Акрон» хочет купить экс-форварда «Манчестер Сити»
15:23
2
Аленичев сказал, чем Карседо лучше Абаскаля и Станковича
14:50
2
«Балтика» отказалась от трех экс-форвардов сборной России
14:41
2
«Локомотив» продлит контракт с футболистом, пропустившим 7 месяцев
14:17
1
Гусев отреагировал на интерес ЦСКА
13:47
Агент описал Семака двумя словами
13:17
29
Фото«Зенит» продлил контракт с российским защитником
13:03
7
Клуб РПЛ ввел запрет на подписание легионеров
12:35
5
Главой «Факела» может стать бывший диктор
12:19
Обмен спартаковца Пруцева на форварда «Локо» состоится только при одном условии
12:02
5
ВидеоДзюба пропустил от Овечкина между ног
12:01
1
«Пари НН» подписывает чемпиона России в составе «Спартака»
11:39
«Спартак» предложит 4 миллиона за игрока «Локо»
10:31
35
В сборной России объяснили невызов Сафонова
10:26
«Крылья Советов» обязали продать трех игроков
10:05
3
Тедеев: «Хочется, чтобы Дзюба закончил карьеру с трофеем в «Спартаке»
09:57
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 