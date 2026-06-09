Гусев отреагировал на интерес ЦСКА

Бывший тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался об интересе со стороны ЦСКА.

– Последний месяц слухи связывали вас с ЦСКА. Действительно ли армейцы к вам обращались?

– Я только читал об этом в прессе. Но никаких разговоров ни с кем не вел.

– Даже Игорь Акинфеев у вас не поинтересовался, правда ли это?

– Такие вещи не обсуждали. У меня хорошие отношения со всеми в армейском клубе, но мы не говорили об этом.

– Сейчас у вас есть какие-то предложения от других команд? Инсайдер Иван Карпов сообщал об интересе к вам со стороны «Урала».

– Пока конкретики не было.

– Тогда какие планы?

– Времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Нельзя перебирать: «Сюда хочу, туда нет». Будет предложение – буду рассматривать. Главное – работать.