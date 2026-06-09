Гусев отреагировал на интерес ЦСКА

Бывший тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался об интересе со стороны ЦСКА.
– Последний месяц слухи связывали вас с ЦСКА. Действительно ли армейцы к вам обращались?
– Я только читал об этом в прессе. Но никаких разговоров ни с кем не вел.
– Даже Игорь Акинфеев у вас не поинтересовался, правда ли это?
– Такие вещи не обсуждали. У меня хорошие отношения со всеми в армейском клубе, но мы не говорили об этом.
– Сейчас у вас есть какие-то предложения от других команд? Инсайдер Иван Карпов сообщал об интересе к вам со стороны «Урала».
– Пока конкретики не было.
– Тогда какие планы?
– Времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Нельзя перебирать: «Сюда хочу, туда нет». Будет предложение – буду рассматривать. Главное – работать.
- Гусев в мае покинул «Динамо». Его сменил немец Сандро Шварц.
- Динамовцы финишировали в РПЛ седьмыми с 45 очками в 30 турах.
- Также они дошли до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, где уступили по пенальти «Краснодару».
Источник: «Спорт-Экспресс»