Батраков отклонил предложение от зарубежного клуба

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков интересен «Галатасараю».
20-летний футболист отверг этот вариант продолжения карьеры из-за желания выступать в топ-5 лигах Европы.
Более того, у турецких клубов не будет опции выкупа Батракова за 20 миллионов евро с 1 июля 2026 года.
Ранее сорвался переход игрока в «ПСЖ».
- Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова