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Батраков отклонил предложение от зарубежного клуба

Сегодня, 19:50
2

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков интересен «Галатасараю».

20-летний футболист отверг этот вариант продолжения карьеры из-за желания выступать в топ-5 лигах Европы.

Более того, у турецких клубов не будет опции выкупа Батракова за 20 миллионов евро с 1 июля 2026 года.

Ранее сорвался переход игрока в «ПСЖ».

  • Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей
Комментарии (2)
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FFR
1781025790
Блин, писали же, Галатасарай никогда не интересовался им.
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Garrincha58
1781034378
Зазвездился игрочишка
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