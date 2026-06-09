Батраков отклонил предложение от зарубежного клуба

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков интересен «Галатасараю».

20-летний футболист отверг этот вариант продолжения карьеры из-за желания выступать в топ-5 лигах Европы.

Более того, у турецких клубов не будет опции выкупа Батракова за 20 миллионов евро с 1 июля 2026 года.

Ранее сорвался переход игрока в «ПСЖ».