Глушаков объяснил, зачем сделал пересадку волос

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал про операцию по пересадке волос.

«У меня только два месяца прошло. Волосы расти начнут с третьего-четвертого. Операцию в Москве делал.

Зачем сделал пересадку? Я же должен быть всегда молодым, перспективным», – объяснил экс-спартаковец.