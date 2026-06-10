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Глушаков объяснил, зачем сделал пересадку волос

Сегодня, 00:30

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал про операцию по пересадке волос.

«У меня только два месяца прошло. Волосы расти начнут с третьего-четвертого. Операцию в Москве делал.

Зачем сделал пересадку? Я же должен быть всегда молодым, перспективным», – объяснил экс-спартаковец.

  • Глушаков играл на профессиональном уровне с 2005 по 2025 год.
  • Он наиболее известен по выступлениям за «Спартак» и «Локомотив».
  • Также полузащитник был в «Ахмате», «Пари НН», «Химках» и других командах.
  • На клубном уровне в его активе 523 матча, 79 голов, 34 ассиста.
  • В составе сборной России Денис отличился 5 забитыми мячами в 57 играх. Будучи игроком национальной команды, ездил на Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубок конфедераций-2017.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Глушаков Денис
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