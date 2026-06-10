Ташуев предостерег «Спартак» от фатальной ошибки

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о возможном уходе Эсекьеля Барко из «Спартака».
Сообщалось, что аргентинский полузащитник хочет перейти в «Индепендьенте».
«Для меня Барко – системообразующий футболист в «Спартаке», которому будет сложно найти замену. Он разгоняет атаку за счeт индивидуальных действий. Продвигает мяч вперeд. Это игрок высокого уровня.
Если «Спартак» отпустит Барко, это будет проблема, ошибка и потеря», – заявил Ташуев.
- В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
- Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.
Источник: Metaratings