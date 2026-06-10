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Ташуев предостерег «Спартак» от фатальной ошибки

10 июня, 00:55
10

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о возможном уходе Эсекьеля Барко из «Спартака».

Сообщалось, что аргентинский полузащитник хочет перейти в «Индепендьенте».

«Для меня Барко – системообразующий футболист в «Спартаке», которому будет сложно найти замену. Он разгоняет атаку за счeт индивидуальных действий. Продвигает мяч вперeд. Это игрок высокого уровня.

Если «Спартак» отпустит Барко, это будет проблема, ошибка и потеря», – заявил Ташуев.

  • В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
  • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Енисей Спартак Барко Эсекьель Ташуев Сергей
Комментарии (10)
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ВасяК
1781045034
Да все это понимают, только насильно мил не будешь!!!
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Бумбраш
1781055358
Тренируй Енисей,и всё будет хорошо.не нужны твои советы никому
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АК 68
1781062120
Спасибо, мил человек, что предостерег, а то в Спартаке не знали, как быть?
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ScarlettOgusania
1781065106
бомба специализируется на разгоне фейковых "новостей", это их хлеб насущный, никуда Барко не собирается переходить, фейки публикует агент...😇
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zigbert
1781066112
Говорит об очевидных вещах. Тут и без Ташуева все понятно.
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ScarlettOgusania
1781068666
специально для бомбардира: "вчера Барко общался по Zoom с Федуном и просил его отпустить из Спартака" - примерно в таком духе публикуют "новости" в аргентинском источнике "Нахуэль Ланзиллотта" - название говорит само за себя...🤣 при этом не стесняются публиковать фото Барко в спартаковских шортах и майке индепена...🤣🤣
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Литейный 4 (returned)
1781070059
Барко давно в свинарне не играет, а отбывает номер. Хочет сбежать, да паспорт не отдают. Гыгыгы
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СильныйМозг
1781084260
Комментарий скрыт модератором
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