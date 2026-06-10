Победа сборной России, «Локо» продаст игроков на 40-50 миллионов, «Реал» сделал рекордное предложение по трансферу и другие новости

«Локомотив» планирует продать игроков на 40-50 миллионов, чтобы выжить

«Зенит» продлил контракт с российским защитником

«Акрон» объявил об уходе двух игроков и нацелился на экс-форварда «Манчестер Сити»

«Спартак» предложит 4 миллиона за игрока «Локо»; возможен обмен на Пруцева, но при одном условии

Артета мечтает о переходе Винисиуса в «Арсенал»

«Крылья Советов» обязали продать трех игроков, но пока клуб отпустил трех других футболистов и принял решение по Песьякову

«Реал» предложил 150 миллионов за Альвареса – «Атлетико» ответил

«Ахмат» объявил о подписании экс-защитника «Зенита»

Батраков отклонил предложение от зарубежного клуба

Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче

«Реал» объявил об отставке Арбелоа и заплатил 15 миллионов «Бенфике» за Моуринью – тренер попросил избавиться от шести футболистов