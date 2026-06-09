Червиченко сомневается, что «Спартак» купит Воробьева: «Потому что не такой жирный кусок можно утащить в сторону»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил вероятность перехода в московский клуб Дмитрия Воробьева из «Локомотива».
«Воробьeв точно не хуже каждого из нападающих «Спартака». Он ещe и россиянин. Насколько я припоминаю, у «Спартака» как раз с этим проблемы. Они не попадают в новый лимит 12+7.
Не все, кто тратит бюджет на трансферы «Спартака», заинтересованы в трансфере Воробьeва. Им лучше купить Гарсию за 20 миллионов евро при его реальной цене максимум 5 миллионов евро. И дальше жить припеваючи.
Такие трансферы вызывают осторожность не в плане того, что игрок не пригодится, а в том, получится ли такой переход. Потому что не такой жирный кусок можно утащить в сторону», – сказал Червиченко.
- Воробьев пополнил состав «Локомотива» летом 2024 года, перейдя из «Оренбурга» за 2,5 млн евро. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2027 года.
- В завершившемся сезоне форвард принял участие в 34 матчах, отметился 12 голами и 7 голевыми передачами.
- Всего за «Локомотив» Воробьев провел 73 встречи, забил 25 мячей и отдал 11 результативных пасов.
Источник: «Чемпионат»