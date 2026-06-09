Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - ТТ ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко сомневается, что «Спартак» купит Воробьева: «Потому что не такой жирный кусок можно утащить в сторону»

Червиченко сомневается, что «Спартак» купит Воробьева: «Потому что не такой жирный кусок можно утащить в сторону»

Сегодня, 18:27
4

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил вероятность перехода в московский клуб Дмитрия Воробьева из «Локомотива».

«Воробьeв точно не хуже каждого из нападающих «Спартака». Он ещe и россиянин. Насколько я припоминаю, у «Спартака» как раз с этим проблемы. Они не попадают в новый лимит 12+7.

Не все, кто тратит бюджет на трансферы «Спартака», заинтересованы в трансфере Воробьeва. Им лучше купить Гарсию за 20 миллионов евро при его реальной цене максимум 5 миллионов евро. И дальше жить припеваючи.

Такие трансферы вызывают осторожность не в плане того, что игрок не пригодится, а в том, получится ли такой переход. Потому что не такой жирный кусок можно утащить в сторону», – сказал Червиченко.

  • Воробьев пополнил состав «Локомотива» летом 2024 года, перейдя из «Оренбурга» за 2,5 млн евро. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • В завершившемся сезоне форвард принял участие в 34 матчах, отметился 12 голами и 7 голевыми передачами.
  • Всего за «Локомотив» Воробьев провел 73 встречи, забил 25 мячей и отдал 11 результативных пасов.

Еще по теме:
Червиченко оценил игру «Спартака» в 2026 году 5
Червиченко: «Чемпионство «Зенита» не честное, трофей «Спартака» более заслуженный» 29
Червиченко – о «Зените»: «Такого несуразного чемпиона я ещe не видел» 35
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Воробьев Дмитрий Червиченко Андрей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1781021263
_ очень занимательно, жирный кусок, рассказывает про жирный кусок
Ответить
alefreddy
1781021646
кто бы пел эту песню как не червь
Ответить
ismolchin
1781022166
Комментарий скрыт модератором
Ответить
ВасяК
1781023809
Кто бы говорил, сколько этот червяк отдоил наше всё!!!
Ответить
Главные новости
Батраков отклонил предложение от зарубежного клуба
19:50
Хаби Алонсо определил семь неприкасаемых игроков в «Челси»
19:25
«Ахмат» объявил о подписании экс-защитника «Зенита»
19:13
2
«Крылья Советов» приняли решение по 37-летнему Песьякову
18:59
4
Моуринью попросил «Реал» избавиться от шести футболистов
18:52
2
Червиченко сомневается, что «Спартак» купит Воробьева: «Потому что не такой жирный кусок можно утащить в сторону»
18:27
5
Артета мечтает о переходе Винисиуса в «Арсенал»
17:48
4
«Динамо» объявило о вхождении еще одного тренера в штаб Шварца
17:40
1
Лапочкин одним словом описал решение США не пускать в страну судью ЧМ-2026
17:32
4
ЦСКА нашел нового форварда во Второй лиге
17:17
5
Все новости
Все новости
Писарев включил двух россиян в число лучших вратарей мира
19:41
1
Подсчитано, сколько «Спартак» потратил при Карпине на игроков
19:39
2
Три футболиста покинули «Крылья Советов»
19:33
Экс-спартаковец Обухов: «Чмырить своих – это русский менталитет»
18:44
4
Червиченко сомневается, что «Спартак» купит Воробьева: «Потому что не такой жирный кусок можно утащить в сторону»
18:27
5
«Галатасарай» хочет полузащитника «Спартака» и экс-нападающего «Зенита»
18:18
2
В ЦСКА отреагировали на новость об интересе к форварду из Второй лиги
17:55
«Динамо» объявило о вхождении еще одного тренера в штаб Шварца
17:40
1
Погребняк высказался о переходе Тюкавина в «Зенит»
16:51
3
Экс-спартаковец Обухов раскрыл зарплаты и премиальные в Медиалиге
16:42
1
«Акрон» объявил об уходе двух игроков
16:29
Гусев объяснил, почему не остался в тренерском штабе Шварца в «Динамо»
15:47
1
«Акрон» хочет купить экс-форварда «Манчестер Сити»
15:23
2
Аленичев сказал, чем Карседо лучше Абаскаля и Станковича
14:50
2
«Балтика» отказалась от трех экс-форвардов сборной России
14:41
2
«Локомотив» продлит контракт с футболистом, пропустившим 7 месяцев
14:17
1
Гусев отреагировал на интерес ЦСКА
13:47
Агент описал Семака двумя словами
13:17
29
Фото«Зенит» продлил контракт с российским защитником
13:03
7
Клуб РПЛ ввел запрет на подписание легионеров
12:35
5
Главой «Факела» может стать бывший диктор
12:19
Обмен спартаковца Пруцева на форварда «Локо» состоится только при одном условии
12:02
5
ВидеоДзюба пропустил от Овечкина между ног
12:01
1
«Пари НН» подписывает чемпиона России в составе «Спартака»
11:39
«Спартак» предложит 4 миллиона за игрока «Локо»
10:31
35
В сборной России объяснили невызов Сафонова
10:26
«Крылья Советов» обязали продать трех игроков
10:05
3
Тедеев: «Хочется, чтобы Дзюба закончил карьеру с трофеем в «Спартаке»
09:57
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 