Червиченко сомневается, что «Спартак» купит Воробьева: «Потому что не такой жирный кусок можно утащить в сторону»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил вероятность перехода в московский клуб Дмитрия Воробьева из «Локомотива».

«Воробьeв точно не хуже каждого из нападающих «Спартака». Он ещe и россиянин. Насколько я припоминаю, у «Спартака» как раз с этим проблемы. Они не попадают в новый лимит 12+7.

Не все, кто тратит бюджет на трансферы «Спартака», заинтересованы в трансфере Воробьeва. Им лучше купить Гарсию за 20 миллионов евро при его реальной цене максимум 5 миллионов евро. И дальше жить припеваючи.

Такие трансферы вызывают осторожность не в плане того, что игрок не пригодится, а в том, получится ли такой переход. Потому что не такой жирный кусок можно утащить в сторону», – сказал Червиченко.