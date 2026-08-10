Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины» (1:2) в 3-м туре РПЛ.

– Что же случилось с «Зенитом» в домашнем матче с дебютантом? Это же просто невероятно!

– Мое мнение не меняется. Это выхолощенность и опустошенность тренерских идей. Проблема «Зенита» в том, что Семак изжил себя в этой команде. Он больше не может еe двигать, подстегивать на героическую игру. Они выходят и будто в «дыр-дыр» играют.

И было видно, что у Семака на лавке в воскресном матче при счете 1:2 руки ходуном ходили. Видно, что он сам не в форме. А если капитан не в форме, то и корабль будет из стороны в сторону мотать.

Человек засиделся. 8 лет. Даже успешных тренеров в ведущих чемпионатах меняют, идет какая-то ротация, потому что люди понимают, что иначе всe потихонечку превращается в болото. Постепенно «Зенит» в такое болото и превращается.

– Но Симеоне дольше сидит в «Атлетико». А еще были Венгер и Фергюсон в Англии.

– Да, согласен. Но это уникальные случаи. Считаю, что Семаку до Симеоне и Венгера с Фергюсоном как нам до Пекина пешком.