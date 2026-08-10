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  • Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»

Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»

10 августа, 11:26
15

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины» (1:2) в 3-м туре РПЛ.

– Что же случилось с «Зенитом» в домашнем матче с дебютантом? Это же просто невероятно!

– Мое мнение не меняется. Это выхолощенность и опустошенность тренерских идей. Проблема «Зенита» в том, что Семак изжил себя в этой команде. Он больше не может еe двигать, подстегивать на героическую игру. Они выходят и будто в «дыр-дыр» играют.

И было видно, что у Семака на лавке в воскресном матче при счете 1:2 руки ходуном ходили. Видно, что он сам не в форме. А если капитан не в форме, то и корабль будет из стороны в сторону мотать.

Человек засиделся. 8 лет. Даже успешных тренеров в ведущих чемпионатах меняют, идет какая-то ротация, потому что люди понимают, что иначе всe потихонечку превращается в болото. Постепенно «Зенит» в такое болото и превращается.

– Но Симеоне дольше сидит в «Атлетико». А еще были Венгер и Фергюсон в Англии.

– Да, согласен. Но это уникальные случаи. Считаю, что Семаку до Симеоне и Венгера с Фергюсоном как нам до Пекина пешком.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Родина Зенит Семак Сергей Червиченко Андрей
Комментарии (15)
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ScarlettOgusania
1786352429
сравнивать команды АПЛ и Ла Лиги с командами РПЛ - это как сравнивать броневик, с которого Ленин толкал свою пламенную речь, с современным танком...🤣
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SLADE2019
1786352471
Мое мнение, не Семак засиделся, а наши клубы не развиваются без еврокубков.
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Юбиляр
1786353708
"Наш бегемот провалился в болото… — Провалился в болото? — Да! И ни туда, ни сюда! О, если вы не придёте — Он утонет, утонет в болоте, Умрёт, пропадёт Бегемот!!! — Ладно! Бегу! Бегу! Если могу, помогу! Ох, нелёгкая это работа — Из болота тащить бегемота!" (с)🤣 - Айболида в студию !!!👋
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Рыло свина
1786355727
Прав на 100% Удивительно за что его держат? Только если откатывает менеджеру ответственному?
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Бумбраш
1786360485
Что бы понимал ентот бизисмен-жиробас в бизнесе??? Сырожа сидит болванчиком,а большие дяди пилят денежки.зинка это большая стиральная машина,
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Интерес
1786360999
Шёл третий тур РПЛ, но уже Семаку покупают венки и ленты поминальные.Мол, "Ты ушёл от нас, не устранив всех отмеченных нами недостатков будущего!". Ну,клоуны,обсир...самого успешного тренера России в её уже и не короткой истории-кто как может!
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ОК, Зенит!
1786363140
Червь сам превратил Спартак в болото, теперь у него всё не то и не так. Слезы лей по бывшей команде. Там проблем выше крыши и тренеров меняют как перчатки. И нынешний долго не засидится. Не команда - проходной двор. Нашли, у кого комментарии брать. ***** московские и то лучше разбираются в футболе, судя по местным комментам… Хотя нет, не лучше.
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boris63
1786368778
Не трогайте Серёгу, у него бронь до 30 года.
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Plyash
1786380589
Нельзя Серёжу прогнать , сами себе подписали контракт до 30-го года , неустойка будет космическая даже для ГазПромБанды . Мозгов - то нет у руководов "ЗЕНИТАНАВСЕГДА" , ФИО ихние известны всем . Удачи тебе , град Питер , ты ни в чём не виноват .
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АЛЕКС 58
1786385310
Там весь штаб засиделся. Сидят и спят во время матча
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