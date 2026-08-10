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Семак проанализировал поражение от «Родины»

10 августа, 09:28
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что психологически удачный первый тайм сыграл с командой злую шутку в домашнем матче 3-го тура РПЛ с «Родиной» (1:2).

«После такого матча, после неудачного результата и домашнего поражения – давно не проигрывали, – конечно, разочарование. Если в первом тайме смотрелись хорошо и сопернику ничего не позволили сделать, во втором тайме опять две ошибки в обороне, которые привели к пропущенным мячам.

И в целом второй тайм провели гораздо ниже нашего уровня, не создали достаточного количества моментов для того, чтобы перевернуть ход матча. Были моменты, но, конечно, их нужно реализовывать. В футболе выигрывает та команда, которая забивает больше. Мы, к сожалению, сегодня в этом не преуспели.

Еще раз повторю: по первому тайму вопросов нет, во втором тайме совсем другая игра. Думаю, психологически удачный первый тайм сыграл с нами злую шутку, и подумали, что второй тайм, наверное, будет проходить по такому же сценарию. Но одна ошибка – и игра поменялась. У одной команды – психологический всплеск, нужно было отстоять результат, который складывался удачно для них, нам нужно было забивать.

И в этой ситуации мы, к сожалению, свалились на простые передачи, и даже при таких простых передачах нужно, конечно, держать и структуру, и доводить до того момента, когда нужно эти передачи делать. В этом отношении у нас не получилось перевернуть матч и изменить ход игры», – сказал Семак.

  • Гол у «Зенита» забил Максим Глушенков на 23-й минуте. У «Родины» отличился Артур Гарибян на 59-й и 65-й.
  • «Зенит» прервал беспроигрышную серию, которая продлилась 12 матчей в РПЛ и 16 игр во всех турнирах без учета послематчевых пенальти.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Родина Зенит Семак Сергей
Комментарии (11)
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Сам_себе_сказал
1786344176
уже не инересно
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Давид59
1786345540
И что? То, что команда после забитого гола перестаёт играть это уже старая болезнь. И кто должен команду мотивировать? Уж не тренер ли?
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makperepalov
1786347177
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким каналам в телеге и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 14-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз купить». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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Cleaner
1786347950
Даже великая питерская звезда СОБОЛЕВ ничего не смог сделать с Родиной! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Alexander.saf
1786348391
🤡
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andrei-sarap-yandex
1786348534
менять надо СЕМАКа....БАРИОС...САНТОС.на выход
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Desma
1786349997
Серёга, тво болтовня всем изрядно надоела. Fonbet рулит. Кто-то хорошо заработал. Другого объяснения у меня нет
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ОК, Зенит!
1786351193
Самокритично и по делу. Но. Соболева забыть. Защиту подтянуть. Бразил напрячь. И все наладится.
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Юбиляр
1786353802
Семак сделал анализ... Результат - повышенный сахар и белок!🤣
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Aндрей-кадулин-google
1786359679
В следующий раз в перерыве на колени упади и умаляй чтоб второй тайм играли,слюнтяй
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