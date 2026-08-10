Семак проанализировал поражение от «Родины»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что психологически удачный первый тайм сыграл с командой злую шутку в домашнем матче 3-го тура РПЛ с «Родиной» (1:2).

«После такого матча, после неудачного результата и домашнего поражения – давно не проигрывали, – конечно, разочарование. Если в первом тайме смотрелись хорошо и сопернику ничего не позволили сделать, во втором тайме опять две ошибки в обороне, которые привели к пропущенным мячам.

И в целом второй тайм провели гораздо ниже нашего уровня, не создали достаточного количества моментов для того, чтобы перевернуть ход матча. Были моменты, но, конечно, их нужно реализовывать. В футболе выигрывает та команда, которая забивает больше. Мы, к сожалению, сегодня в этом не преуспели.

Еще раз повторю: по первому тайму вопросов нет, во втором тайме совсем другая игра. Думаю, психологически удачный первый тайм сыграл с нами злую шутку, и подумали, что второй тайм, наверное, будет проходить по такому же сценарию. Но одна ошибка – и игра поменялась. У одной команды – психологический всплеск, нужно было отстоять результат, который складывался удачно для них, нам нужно было забивать.

И в этой ситуации мы, к сожалению, свалились на простые передачи, и даже при таких простых передачах нужно, конечно, держать и структуру, и доводить до того момента, когда нужно эти передачи делать. В этом отношении у нас не получилось перевернуть матч и изменить ход игры», – сказал Семак.