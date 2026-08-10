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  • Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»

Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»

10 августа, 10:47
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, как пытался изменить ход домашнего матча 3-го тура РПЛ с «Родиной» (1:2).

– Сергей Богданович, сделанные вами замены привели к тому, что большинство атак строилось через передачи верхом на высокорослых игроков. Был ли какой-то альтернативный план переломить игру при счете 1:2?

– Думаю, многие команды выбирают такой путь, исходя из того что команда, которая пытается удержать счет, естественно, садится низко. Пространства за спинами становится меньше: здесь два варианта, как обычно бывает: или удар из-за штрафной площади, или верховые передачи.

По сути, мы отправили Игоря Дивеева вторым нападающим, поэтому играли в два высоких нападающих, плюс Саша Ерохин, который играл под ними. Но, к сожалению, мы много моментов не смогли создать по такой игре.

– Скажите, Нино как-то не в форме на старте сезона или что-то другое происходит?

– Здесь не только в Нино. То, что ошиблись во втором моменте со вторым забитым соперником мячом, – безусловно, не нужно было выдергиваться. Но и в первой ситуации нужно было, наверное, Игорю поплотнее играть. Но мы разберем эти моменты.

Естественно, обороняется не только пара или четверка, а должна обороняться вся команда. И в этом отношении у нас в прошлом сезоне не было проблем – команда, которая меньше всех пропускала. В этом сезоне начали тоже ничего, но, к сожалению, в сегодняшнем матче мы не преуспели ни в обороне, ни в атаке во втором тайме. Первый, повторюсь, понравился.

– Вы несколько раз упомянули, что вам понравился первый тайм, но большую часть времени в первом тайме «Зенит» достаточно медленно перекатывал мяч. Согласитесь, что если бы всe это было бы быстрее, то и моментов, и голов, думаю, было бы больше в первом тайме.

– Не думаю. Конечно, хочется, всегда идеально играть, чтобы мяч быстрее двигался, – этого все, наверное, хотят. Но, опять же, первый тайм понравился. Он не идеальный, безусловно, но в целом ничего не дали создать сопернику. Даже подходов и ударов практически не было.

У нас были хорошие моменты, и нужно было в первом тайме, конечно, реализовывать и забивать еще. Тогда, наверное, второй тайм мог бы по-другому сложиться.

  • Гол у «Зенита» забил Максим Глушенков на 23-й минуте. У «Родины» отличился Артур Гарибян на 59-й и 65-й.
  • «Зенит» прервал беспроигрышную серию, которая продлилась 12 матчей в РПЛ и 16 игр во всех турнирах без учета послематчевых пенальти.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Родина Зенит Семак Сергей
Комментарии (4)
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1786349051
Всё хорошо, наш добрый друг Серёга, всё хорошо, всё хорошо!
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odessakmv
1786350170
это тебе не на планшете Тимощука бибизянов переставлять... тут думать надоть
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ОК, Зенит!
1786350638
Всё исправишь, Сергей. Чемп только начался. Назад не оглядываемся, смотрим вперед.
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polt
1786355748
Интрига с чемпионством начинает закручиваться. Зенит без обсёрова не может.
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