Гусев объяснил, почему не остался в тренерском штабе Шварца в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал о решении покинуть клуб.
– Понимаете, почему в последние годы тень Шварца всегда нависает над «Динамо» при выборе тренера? Почему его так хотели вернуть?
– Не могу знать точно, но вероятно, у руководителей сложились теплые отношения с Сандро и им нравился его футбол. Но не я принимаю такие решения, и мне сложно сказать, почему назначен именно он.
– Вы не рассматривали вариант остаться в штабе Сандро?
– Когда ты поработал главным... Даже футболисты, мне кажется, воспринимали бы меня неправильно. И команде, и мне было бы сложно. Поэтому это изначально было исключено. В первую очередь, с моей стороны.
– Вы чувствуете, что готовы в дальнейшем работать главным?
– Конечно, я понимаю, как вести работу, как коммуницировать с командой, управлять ею и тренировать. Мне кажется, что в плане опыта у меня никаких проблем нет.
- Гусев сменил Валерия Карпина в ноябре 2025 года.
- Динамовцы финишировали в РПЛ седьмыми с 45 очками в 30 турах.
- Также они дошли до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, где уступили по пенальти «Краснодару».