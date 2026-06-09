Гусев объяснил, почему не остался в тренерском штабе Шварца в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал о решении покинуть клуб.

– Понимаете, почему в последние годы тень Шварца всегда нависает над «Динамо» при выборе тренера? Почему его так хотели вернуть?

– Не могу знать точно, но вероятно, у руководителей сложились теплые отношения с Сандро и им нравился его футбол. Но не я принимаю такие решения, и мне сложно сказать, почему назначен именно он.

– Вы не рассматривали вариант остаться в штабе Сандро?

– Когда ты поработал главным... Даже футболисты, мне кажется, воспринимали бы меня неправильно. И команде, и мне было бы сложно. Поэтому это изначально было исключено. В первую очередь, с моей стороны.

– Вы чувствуете, что готовы в дальнейшем работать главным?

– Конечно, я понимаю, как вести работу, как коммуницировать с командой, управлять ею и тренировать. Мне кажется, что в плане опыта у меня никаких проблем нет.