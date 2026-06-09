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  • Экс-спартаковец Обухов раскрыл зарплаты и премиальные в Медиалиге

Экс-спартаковец Обухов раскрыл зарплаты и премиальные в Медиалиге

Сегодня, 16:42
1

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов рассказал о доходах в Медиалиге, где он выступал за ФК «10».

У нас 200 тысяч рублей были потолком. Такая зарплата была у нескольких игроков. Этот пул был ограничен. Еще были премиальные – 15–20 тысяч за матч.

У ФК «10» никогда не было гигантских зарплат, как, например, у «СиндЕката» – там под 500 тысяч. Я шел в «Десятку», чтобы кайфануть от атмосферы и плавно завершить карьеру.

Плюс сын фанател от Медиалиги. Я планировал закончить еще прошлым летом после ухода Киреева, но спортивный директор Коля Лузиков и мой сын уговорили остаться на полгода.

– А почему в итоге закончил?

– Устал от нагрузок. Когда провел снежный матч за Суперкубок против «Амкала» и порвал ахилл, это был знак: пора завязывать.

  • 34-летний Обухов – лучший бомбардир в истории «Спартака-2».
  • Он также выступал за «Торпедо», «Кубань», «Мордовию», «Тамбов», «Сочи», «Ростов» и «Оренбург».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Обухов Владимир
Комментарии (1)
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alefreddy
1781020911
так нигде и ни чем не запомнился
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