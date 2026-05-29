Канчельскис объяснил, почему «Спартак» не заслужил победу в Кубке России

Андрей Канчельскис раскритиковал формат FONBET Кубка России.
24 мая «Спартак» победил «Краснодар» по пенальти в суперфинале турнира и взял трофей.
«Кубок выиграли? Молодцы. По сезону заняли четвeртое место. «Динамо» обыгрывает «Спартак» в Кубке, а потом красно-белые играют в финале. Это что за Кубок?
Придумали Путь регионов. Скоро придумают Кубок космонавтов. Будем летать в космос и там играть.
Где они взяли и нашли эти форматы турнира? Во всех других странах – олимпийская система.
«Спартак» не должен был играть в Суперфинале. Но сыграли – молодцы, поздравляю», – сказал Канчельскис.
- Нынешний формат Кубка России с разделением на Путь РПЛ и Путь регионов использовался четвертый сезон.
- По ходу розыгрыша «Краснодар» прошел всех соперников до суперфинала, «Спартак» уступил «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ, но попал в решающий поединок через Путь регионов.
Источник: «Чемпионат»