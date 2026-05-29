  • Канчельскис объяснил, почему «Спартак» не заслужил победу в Кубке России

Канчельскис объяснил, почему «Спартак» не заслужил победу в Кубке России

Вчера, 22:55
15

Андрей Канчельскис раскритиковал формат FONBET Кубка России.

24 мая «Спартак» победил «Краснодар» по пенальти в суперфинале турнира и взял трофей.

«Кубок выиграли? Молодцы. По сезону заняли четвeртое место. «Динамо» обыгрывает «Спартак» в Кубке, а потом красно-белые играют в финале. Это что за Кубок?

Придумали Путь регионов. Скоро придумают Кубок космонавтов. Будем летать в космос и там играть.

Где они взяли и нашли эти форматы турнира? Во всех других странах – олимпийская система.

«Спартак» не должен был играть в Суперфинале. Но сыграли – молодцы, поздравляю», – сказал Канчельскис.

  • Нынешний формат Кубка России с разделением на Путь РПЛ и Путь регионов использовался четвертый сезон.
  • По ходу розыгрыша «Краснодар» прошел всех соперников до суперфинала, «Спартак» уступил «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ, но попал в решающий поединок через Путь регионов.

Канчельскис вынес вердикт сборной России 23
Канчельскис пожаловался на календарь во Второй лиге: «Пусть поиграют в -20, когда яйца мерзнут, или в +35, когда ноги горят» 2
Канчельскис высказался о чемпионстве «Арсенала»
Источник: «Чемпионат»
VVM1964
1780084783
Претензии не к Спартаку, а к формату кубка !⚽️
Ответить
NewLife
1780086453
Правильно говорит👋 Если говорить о формате, а не о Спартаке.
Ответить
Томик
1780087303
Ответить
Ответить
Bomjipidary
1780088158
Спасибо, что выиграли! Но как ни странно, с ним согласен. Формат бредовый, ни фига не понятный. Да и затрат больше, т.к матчей получается больше и команд.
Ответить
ismailkowt
1780088243
Ответить
Ответить
Alex Flash
1780093359
Ответить
Ответить
Alex Flash
1780093556
Такой странный формат кубка выбран в первую очередь из-за того, что команды не играют в еврокубках и интерес к Кубку поддерживается более длительное время.
Ответить
