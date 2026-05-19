Бывший клуб Аршавина и Павлюченко может прекратить существование

«Кубань» может прекратить существование из-за проблем с финансами.
Игроки не получают зарплату с февраля и вынуждены подрабатывать на складах, а травмированные футболисты лечатся за свой счет.
Клуб не может организовать выездные матчи – «Кубань» получила техническое поражение в матче с «Динамо Вл», так как не смогла найти необходимые 3 миллиона рублей на логистику и проживание.
- «Кубань» занимает 13-е место в турнирной таблице дивизиона «Серебро» Второй лиги А, имея на счету 13 очков после 13 туров.
- За краснодарский клуб ранее выступали такие футболисты, как Андрей Аршавин и Роман Павлюченко.
