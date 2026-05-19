Бывший клуб Аршавина и Павлюченко может прекратить существование

«Кубань» может прекратить существование из-за проблем с финансами.

Игроки не получают зарплату с февраля и вынуждены подрабатывать на складах, а травмированные футболисты лечатся за свой счет.

Клуб не может организовать выездные матчи – «Кубань» получила техническое поражение в матче с «Динамо Вл», так как не смогла найти необходимые 3 миллиона рублей на логистику и проживание.