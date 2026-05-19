Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бывший клуб Аршавина и Павлюченко может прекратить существование

Бывший клуб Аршавина и Павлюченко может прекратить существование

Вчера, 12:26
3

«Кубань» может прекратить существование из-за проблем с финансами.

Игроки не получают зарплату с февраля и вынуждены подрабатывать на складах, а травмированные футболисты лечатся за свой счет.

Клуб не может организовать выездные матчи – «Кубань» получила техническое поражение в матче с «Динамо Вл», так как не смогла найти необходимые 3 миллиона рублей на логистику и проживание.

  • «Кубань» занимает 13-е место в турнирной таблице дивизиона «Серебро» Второй лиги А, имея на счету 13 очков после 13 туров.
  • За краснодарский клуб ранее выступали такие футболисты, как Андрей Аршавин и Роман Павлюченко.

Еще по теме:
Краснодарский клуб близок к банкротству 10
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток 6
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток 5
Источник: «Советский спорт»
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Кубань
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1779183326
Это позор Краснодарского края. Миллиардов хватает только на воровство и распил. На клуб с историей денег нет.
Ответить
zigbert
1779193031
А что поделаешь если богатые инвесторы не готовы финансировать известный клуб.
Ответить
Главные новости
Пономарев объяснил, почему Акинфееву следует закончить карьеру
19:01
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
6
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»
16:30
1
Все новости
Все новости
Бывший клуб Аршавина и Павлюченко может прекратить существование
Вчера, 12:26
3
Российский тренер хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»
2 мая
Краснодарский клуб близок к банкротству
2 мая
10
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток
2 мая
6
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток
30 апреля
5
Ещенко прокомментировал отказ своей команды лететь во Владивосток
30 апреля
1
Российский клуб отказался лететь на матч во Владивосток
30 апреля
8
Канчельскис сделал жесткое заявление о ситуации во Второй лиге
21 апреля
3
Клуб из Краснодара снимется с чемпионата
8 апреля
12
Клуб из Краснодара оказался в бедственном положении
1 апреля
10
Команду «Зенита» возглавил новый тренер
22 марта
16
В «Зените» внезапная тренерская отставка
22 марта
8
ВидеоДинамовец Окишор забил в стиле Роналдиньо
22 марта
2
ВидеоВо Второй лиге игрок ударил соперника шипами в голову
14 марта
«Алания» назначила нового тренера вместо Гогниева
4 марта
Фото«Алания» уволила Гогниева за сутки до старта сезона
27 февраля
2
Попов ответил на претензии Канчельскиса: «У нас одна надежда – Владимир Путин»
26 февраля
1
«Возимся в таком дерьме!»: Канчельскис сделал радикальное заявление об условиях во Второй лиге
25 февраля
4
Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома
11 февраля
1
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
28 января
15
Заявление «Алании» на фоне информации о скорой гибели
21 января
2
В «Алании» критическая ситуация: подробности
19 января
5
Клуб Второй лиги подписал бывшего таксиста
17 января
3
ФотоБрянское «Динамо» продлило контракт с экс-игроком «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»
2025.12.27 18:15
В клубе Второй лиги объяснили, почему к ним не перешел Роналду
2025.12.04 19:23
1
В группе Второй лиги в новом сезоне будет 5 динамовских клубов – всего 10 участников
2025.11.22 18:30
1
Клуб из Краснодара может прекратить существование
2025.11.11 12:47
2
Сычев – о возобновлении карьеры: «Нет, это не шутка»
2025.10.12 00:12
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 