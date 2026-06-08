Президент «Урала» Иванов одним словом охарактеризовал работу уволенного Березуцкого

Президент «Урала» Григорий Иванов дал оценку работе Василия Березуцкого на посту главного тренера екатеринбургской команды.

«Можно по-разному оценить работу Березуцкого. По результату работу можно признать неудовлетворительной. Но я не сомневаюсь, что из Василия Владимировича может получиться хороший тренер.

Я буду переживать за него. Он работал со своим штабом по 18 часов в день. Но не получилось решить задачу, такое бывает.

Желаю ему больших успехов. Верю, что из него получится большой тренер», – сказал Иванов.