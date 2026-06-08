Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала» Иванов одним словом охарактеризовал работу уволенного Березуцкого

Президент «Урала» Иванов одним словом охарактеризовал работу уволенного Березуцкого

Сегодня, 17:13
1

Президент «Урала» Григорий Иванов дал оценку работе Василия Березуцкого на посту главного тренера екатеринбургской команды.

«Можно по-разному оценить работу Березуцкого. По результату работу можно признать неудовлетворительной. Но я не сомневаюсь, что из Василия Владимировича может получиться хороший тренер.

Я буду переживать за него. Он работал со своим штабом по 18 часов в день. Но не получилось решить задачу, такое бывает.

Желаю ему больших успехов. Верю, что из него получится большой тренер», – сказал Иванов.

  • Тренера назначили в екатеринбургский клуб в декабре.
  • При Березуцком «Урал» не смог вернуться в РПЛ, проиграв в стыках «Динамо Мх» (0:1, 0:2).
  • Ожидается, что команду возглавит Сергей Юран.

Еще по теме:
«Я ходил на спектакль»: реакция президента «Урала» на новость о назначении Юрана
Президент «Урала» Иванов уличил «Матч ТВ» во лжи 6
«Урал» уволил Березуцкого 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. PARI Первая лига Урал Березуцкий Василий Иванов Григорий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1780929442
Так ты хапуга на трансферы выделяй) Гвардиолу поставь, так же будите кал хлебать
Ответить
Главные новости
«Артeм еще не так плох»: в клубе РПЛ отреагировали на новость о переговорах с Дзюбой
17:54
1
3-кратный победитель ЛЧ войдет в штаб Моуринью в «Реале»
17:47
1
Жена погибшего Бугаева грозила разводом, если он уйдет на СВО
17:38
3
Песьяков ответил на предложение «Зенита»
17:27
1
Президент «Урала» Иванов одним словом охарактеризовал работу уволенного Березуцкого
17:13
1
Дзюба близок к переходу в клуб РПЛ
16:49
1
ВидеоСмолов показал вечеринку с Мостовым и Агкацевым в Монако
16:40
6
«Реал» может купить чемпиона мира за 150 миллионов
16:16
«Зенит» объявил об уходе экс-игрока сборной России
15:58
4
Экс-футболист «Шинника» умер в 27 лет
15:30
2
Все новости
Все новости
Мамаев высказался о новой работе в Первой лиге
16:55
Березуцкий прокомментировал увольнение из «Урала»
15:44
3
Экс-футболист «Шинника» умер в 27 лет
15:30
2
Назван фаворит нового сезона Первой лиги
15:28
Российский клуб назвали «приютом комедиантов»
12:47
2
«Я ходил на спектакль»: реакция президента «Урала» на новость о назначении Юрана
12:22
«Шинник» назначит экс-спартаковца, выступавшего в Ярославле
11:53
Юрана госпитализировали: подробности
11:40
11
«Урал» уволил Василия Березуцкого
11:06
6
Раскрыт новый клуб Юрана
10:45
12
Стало известно, почему Юран покинул «СКА-Хабаровск» спустя две недели
10:27
Мамаев нашел новую работу
10:16
8
«СКА-Хабаровск» назначил нового тренера после отставки Юрана
08:27
2
Юран покинул клуб спустя 2 недели после назначения
08:17
9
Гусев ответил на предложение «Урала»
Вчера, 20:18
4
Вратарь Ломаев подписал контракт с новым клубом
4 июня
1
Президент «Урала» Иванов уличил «Матч ТВ» во лжи
4 июня
6
«Урал» уволил Березуцкого
4 июня
3
ФотоМосковский клуб подписал первого летнего новичка
4 июня
2
Ротенберг высказался о возможных трансферах Дзюбы и Кокорина в «Сочи»
3 июня
ФотоБерезовский нашел новую работу в футболе
3 июня
2
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
Фото«Торпедо» отказалось от двух российских игроков
1 июня
1
Известен клуб, где начнет лето защитник ЦСКА Агапов
31 мая
Раскрыта дальнейшая судьба президента «Урала» Иванова, занимающего пост 23 года
30 мая
2
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода
30 мая
3
Президент «Урала» Иванов сделал заявление о будущем Селихова в клубе
29 мая
3
Раскрыт клуб, где Осинькин начнет новый сезон
28 мая
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 