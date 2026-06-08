Президент «Урала» Иванов одним словом охарактеризовал работу уволенного Березуцкого

Президент «Урала» Григорий Иванов дал оценку работе Василия Березуцкого на посту главного тренера екатеринбургской команды.
«Можно по-разному оценить работу Березуцкого. По результату работу можно признать неудовлетворительной. Но я не сомневаюсь, что из Василия Владимировича может получиться хороший тренер.
Я буду переживать за него. Он работал со своим штабом по 18 часов в день. Но не получилось решить задачу, такое бывает.
Желаю ему больших успехов. Верю, что из него получится большой тренер», – сказал Иванов.
- Тренера назначили в екатеринбургский клуб в декабре.
- При Березуцком «Урал» не смог вернуться в РПЛ, проиграв в стыках «Динамо Мх» (0:1, 0:2).
- Ожидается, что команду возглавит Сергей Юран.
Источник: «Спорт-Экспресс»