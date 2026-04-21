Канчельскис сделал жесткое заявление о ситуации во Второй лиге

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис посетовал на плачевное состояние низших российских лиг.

«Футбол выживает, так можно сказать. Вторая лига сейчас и в Советском Союзе – это две разные лиги. Сейчас такое ощущение, что руководителям она не нужна. Приезжаешь в регионы, на стадион приходят по 100 человек – разве это футбол? В советское время приходили по 10-15 тысяч. Есть сравнение.

Проблем много: логистика, перелеты, переезды, искусственные поля убитые. Болельщики не ходят, интерес к футболу не тот. Есть определенные регионы, где любят футбол, но это редкость.

В Брянске повезло – там постоянно приходит по четыре тысячи болельщиков, хотя по регламенту нельзя больше. Странно: у нас устанавливают регламенты, что нельзя приходить. Если люди хотят прийти, у нас наоборот запрещают.

Посмотрите, сколько команд закрывается. На Востоке, кроме Хабаровска и Владивостока, команд вообще нет. Раньше было 16 команд – сейчас не осталось. Каждый сезон закрываются футбольные клубы.

Во время чемпионата мира в 2018 году у нас закрылось 11 профессиональных клубов. О чем это говорит? Видимо, этот момент не интересен.

Футбол не живет, как раньше, а еле-еле дышит. Должна быть поддержка, а у нас наоборот вырезают футбол», – заявил Канчельскис.