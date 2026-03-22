В «Зените» внезапная тренерская отставка

В системе «Зенита» случилась неожиданная тренерская отставка. Пост главного тренера «Зенита-2» покинул Константин Коноплев. Стороны приняли решение о прекращении сотрудничества.
«Кроме того, освобожден от должности помощника главного тренера – Сергей Леонидович Киселев. Специалист продолжит работу в «Газпром»-Академии.
Футбольный клуб «Зенит» и «Газпром»-Академия благодарят Константина Анатольевича Коноплева за существенный вклад в развитие юношеского футбола, за помощь в воспитании юных игроков Академии, за триумфальные победы и индивидуальный прогресс футболистов. Желаем большой удачи в дальнейшей карьере!» – написали петербуржцы.
- Коноплев возглавил «Зенит»-2 в январе 2025 года, а уже в сентябре тренерский штаб Константина Анатольевича привел команду к золотым медалям и досрочному чемпионству в группе 2 Второй лиги Б, получив возможность выступить в дивизионе А «Серебро».
- В новом сезоне-2026 «Зенит»-2 под руководством Константина Коноплева провел четыре матча, сыграл вничью и потерпел три поражения подряд.
- В турнирной таблице Второй лиги А сине-бело-голубые набрали всего один балл и занимают предпоследнее 9-е место.
Источник: телеграм-канал «Зенита-2»