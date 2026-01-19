Введите ваш ник на сайте
В «Алании» критическая ситуация: подробности

19 января, 21:23
4

Будущее «Алании» туманно.

  • В 2025 году владикавказцы проделали путь из Первой лиги до «Серебра» Второй лиги.
  • Команду тренирует Спартак Гогниев.
  • «Алания» – чемпион России 1995 года.

«На сегодняшний день у клуба заморожены источники финансирования, а подготовку к сезону команда начнет, по сути, на альтруисткой основе.

У владельцев клуба отца и сына Гуриевых антагонизм к Спартаку Гогниеву, они не выходят на связь. Ждут, что коуч с астрономической для «Серебра» личкой» под миллион рублей в месяц уйдет в отставку, однако тот без компенсации это делать не намерен.

Завтра «Алания» должна собраться факультативно – кто хочет. Гогниев сейчас в автономном режиме. Благо, что у «Алании» есть старая база клуба. На поля академии, которая была построена при Вячеславе Битарове, бывшем главе Осетии, команду не пускают. По питанию – вопрос.

Группу игроков «Алании», по моим данным, предложили в луганскую «Зарю», которая дебютирует в 2Б. В этой команде в качестве главного тренера успешно работает осетин Алексей Мулдаров. Но там ставка на своих, акцент на местных воспитанников», – написал источник.

Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Алания
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TOMSON
1768849374
Неужели у нас это никак законом не регулируется и Гуриевы могут действительно без последствий вот так поступать?
Ответить
