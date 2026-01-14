Макрон отреагировал на смерть экс-тренера «Алании»

Президент Франции Эммануэль Макрон не оставил без внимания смерть тренера Роллана Курбиса.
«Ролан Курбис оставил после себя память о страстном человеке, столь же активном, сколь и щедром, который верил в командную работу и передачу знаний.
Президент французской Республики и его супруга [Брижит Макрон] отдают дань памяти важной фигуре во французском футболе», – говорится в заявлении Макрона из Елисейского дворца.
- Курбис умер в понедельник в 72-летнем возрасте.
- В 2004 году он тренировал в РПЛ «Аланию». Также работал в «Марселе», «Бордо», «Лансе», «Монпелье», «Ренне» и ряде других клубов.
Источник: RMC Sport