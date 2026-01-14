Макрон отреагировал на смерть экс-тренера «Алании»

Президент Франции Эммануэль Макрон не оставил без внимания смерть тренера Роллана Курбиса.

«Ролан Курбис оставил после себя память о страстном человеке, столь же активном, сколь и щедром, который верил в командную работу и передачу знаний.

Президент французской Республики и его супруга [Брижит Макрон] отдают дань памяти важной фигуре во французском футболе», – говорится в заявлении Макрона из Елисейского дворца.