- 2 февраля
- 09:57 16-летний Заир-Эмери установил клубный рекорд «ПСЖ»
- 01:10 Лига 1. «ПСЖ» обыграл в гостях «Монпелье» (3:1) и упрочил лидерство. Руис поучаствовал в двух голах
- 1 февраля
- 23:33 Мбаппе в матче с «Монпелье» дважды не реализовал пенальти и был заменен
- 19 января
- 21:30 Фото «Боруссия» М подписала замену для Зоммера, ушедшего в «Баварию» 1
- 14 января
- 09:26 Трансфер Зоммера в «Баварию» оказался на грани срыва из-за «Монпелье»
- 2 января
- 23:13 Лига 1. «Марсель» победил «Монпелье», выиграв 4-й матч подряд
- 9 октября 2022
- 16:11 Лига 1. «Монако» с Головиным победил на выезде «Монпелье»
- 13 августа 2022
- 23:55 Лига 1. «ПСЖ» добился второй подряд крупной победы
- 13 июня 2022
- 08:45 «Монпелье» надеется продлить контракт с экс-полузащитником «Краснодара» Кабелла. Он хочет поиграть за границей 1
- 16 мая 2022
- 08:49 Гуйе бойкотировал матч «Монпелье» – «ПСЖ» из-за футболки в честь дня борьбы с ЛГБТ-фобией 7
- 14 мая 2022
- 23:54 Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Монпелье» благодаря дублю Месси; «Монако» обыграл «Брест», Головин получил желтую за неспортивное поведение
- 7 мая 2022
- 10:23 Экс-полузащитник «Краснодара» Кабелла выбыл до конца сезона 2
- 6 апреля 2022
- 13:15 Фото Кабелла подписал контракт с «Монпелье». Месяц назад он расторг контакт с «Краснодаром» 2
- 12 марта 2022
- 21:08 Лига 1. «Ницца» сыграла вничью с «Монпелье», несмотря на удаление Данте на 35-й минуте 2
- 5 марта 2022
- 10:34 «Монпелье» интересуется Кралом 3
- 12 февраля 2022
- 20:56 Лига 1. Шека принес «Лиллю» победу над «Монпелье». Им интересуется ЦСКА
- 30 января 2022
- 01:43 Кубок Франции. «Марсель» в серии пенальти прошел «Монпелье»
- 23 января 2022
- 20:59 Лига 1. «Монако» без Головина проиграл «Монпелье»