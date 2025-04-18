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«Марсель» – «Монпелье»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.50

18 апреля 2025 14:00
Марсель - Монпелье
19 апр. 2025, суббота 22:05 | Франция. Лига 1, 30 тур
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1.5
Победа «Марселя» – коэффициент 1.50
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19 апреля на стадионе «Велодром» в Марселе состоится матч 30-го тура Лиги 1, в котором встречаются «Марсель» и «Монпелье». Для хозяев поля это шанс набрать очередные три очка в борьбе за Лигу чемпионов, в то время как «Монпелье» продолжает борьбу за выживание. Ожидается, что «Марсель», несмотря на недавнее поражение от «Монако», останется фаворитом этой встречи.

«Марсель»

«Марсель» находится на 3-м месте в Лиге 1 с 52 очками. Несмотря на недавнее поражение от «Монако» (0:3), команда демонстрирует отличную форму в домашних матчах, выиграв 5 из последних 7. В последних 5 играх «Марсель» забил 5 голов, но и пропустил 12 – у команды проблемы с обороной, но в атаке они по-прежнему опасны.Лидер атаки «Марселя» – Мэйсон Гринвуд, который забил 17 голов в 31 матче. Несмотря на проблемы в защите, «Марсель» продолжает забивать и находится в отличной форме в нападении.

«Монпелье»

«Монпелье» продолжает бороться за выживание, заняв 18-е место с 15 очками. Команда не выигрывает в последних 9 матчах Лиги 1, и в последних 5 играх не смогла забить ни одного гола, пропустив 10. Проблемы в обороне, а также низкая результативность атакующих игроков, делают их одним из самых уязвимых клубов чемпионата.Лучший бомбардир «Монпелье» – Модибо Саньян с 2 голами в 26 матчах. Против «Марселя» им предстоит трудный матч, и они, вероятно, будут действовать от обороны, надеясь на контратаки.

Факты о командах

«Марсель»

  • В последних 5 играх: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение
  • В среднем 1.00 гола за игру, 2.40 – пропущенных
  • Лучший бомбардир: Мэйсон Гринвуд – 17 голов в 31 матче
  • Забивает в 12 последних матчах

«Монпелье»

  • В последних 5 играх: 1 ничья, 4 поражения
  • В среднем 0.00 гола за игру, 2.00 – пропущенных
  • Лучший бомбардир: Модибо Саньян – 2 гола в 26 матчах
  • Пропускает в 28 последних матчах

Личные встречи
56% (19)
24% (8)
21% (7)
66
Забитых мячей
40
1.94
В среднем за матч
1.18
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  3:3
Франция. Лига 1, 30 тур
Марсель
5 : 1
19.04.2025
Монпелье
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
0 : 5
20.10.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 23 тур
Марсель
4 : 1
25.02.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
1 : 1
20.12.2023
Марсель
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
1 : 1
31.03.2023
Монпелье
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
1 : 2
02.01.2023
Марсель
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2 : 0
10.04.2022
Монпелье
Франция. Кубок, 1/8 финала
Марсель
1 : 1
29.01.2022
Монпелье
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
2 : 3
08.08.2021
Марсель
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
3 : 3
10.04.2021
Марсель
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
3 : 1
06.01.2021
Монпелье
Франция. Лига 1, 6 тур
Марсель
1 : 1
21.09.2019
Монпелье
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
1 : 0
24.05.2019
Монпелье
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
3 : 0
04.11.2018
Марсель
Франция. Лига 1, 32 тур
Марсель
0 : 0
08.04.2018
Монпелье
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
1 : 1
03.12.2017
Марсель
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
5 : 1
27.01.2017
Монпелье
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
3 : 1
04.11.2016
Марсель
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
0 : 1
02.02.2016
Марсель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Марсель
2 : 0
20.01.2016
Монпелье
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
2 : 2
06.12.2015
Монпелье
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
2 : 1
09.01.2015
Марсель
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
0 : 2
17.08.2014
Монпелье
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
2 : 3
11.04.2014
Марсель
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
2 : 0
29.11.2013
Монпелье
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
3 : 2
19.01.2013
Монпелье
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
0 : 1
26.08.2012
Марсель
Франция. Лига 1, 30 тур
Марсель
1 : 3
11.04.2012
Монпелье
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
1 : 0
19.11.2011
Марсель
Франция. Кубок лиги,
Марсель
1 : 0
23.04.2011
Монпелье
Франция. Лига 1, 31 тур
Монпелье
1 : 2
17.04.2011
Марсель
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
4 : 0
27.11.2010
Монпелье
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
2 : 0
30.01.2010
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Марсель
4 : 2
19.09.2009
Монпелье
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Прогноз на матч «Марсель» – «Монпелье»

«Марсель» в этой встрече является явным фаворитом. Команда демонстрирует атакующий стиль игры, несмотря на недавние проблемы в обороне. В то время как «Монпелье» борется за выживание, их атака не функционирует должным образом, а оборона продолжает пропускать.Судя по текущей форме команд, «Марсель» скорее всего возьмeт 3 очка в домашнем матче. Ожидается, что «Монпелье» будет играть от обороны, но не сможет создать достаточно угроз для ворот «Марселя». Прогноз – уверенная победа «Марселя» с вероятным тоталом больше 2.5 голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Марселя» – коэффициент 1.50
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

1.5
Победа «Марселя» – коэффициент 1.50
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Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Монпелье Марсель
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