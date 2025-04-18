«Марсель» – «Монпелье»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.50

19 апреля на стадионе «Велодром» в Марселе состоится матч 30-го тура Лиги 1, в котором встречаются «Марсель» и «Монпелье». Для хозяев поля это шанс набрать очередные три очка в борьбе за Лигу чемпионов, в то время как «Монпелье» продолжает борьбу за выживание. Ожидается, что «Марсель», несмотря на недавнее поражение от «Монако», останется фаворитом этой встречи.

«Марсель»

«Марсель» находится на 3-м месте в Лиге 1 с 52 очками. Несмотря на недавнее поражение от «Монако» (0:3), команда демонстрирует отличную форму в домашних матчах, выиграв 5 из последних 7. В последних 5 играх «Марсель» забил 5 голов, но и пропустил 12 – у команды проблемы с обороной, но в атаке они по-прежнему опасны.Лидер атаки «Марселя» – Мэйсон Гринвуд, который забил 17 голов в 31 матче. Несмотря на проблемы в защите, «Марсель» продолжает забивать и находится в отличной форме в нападении.

«Монпелье»

«Монпелье» продолжает бороться за выживание, заняв 18-е место с 15 очками. Команда не выигрывает в последних 9 матчах Лиги 1, и в последних 5 играх не смогла забить ни одного гола, пропустив 10. Проблемы в обороне, а также низкая результативность атакующих игроков, делают их одним из самых уязвимых клубов чемпионата.Лучший бомбардир «Монпелье» – Модибо Саньян с 2 голами в 26 матчах. Против «Марселя» им предстоит трудный матч, и они, вероятно, будут действовать от обороны, надеясь на контратаки.

Факты о командах

«Марсель»

В последних 5 играх: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

В среднем 1.00 гола за игру, 2.40 – пропущенных

Лучший бомбардир: Мэйсон Гринвуд – 17 голов в 31 матче

Забивает в 12 последних матчах

«Монпелье»

В последних 5 играх: 1 ничья, 4 поражения

В среднем 0.00 гола за игру, 2.00 – пропущенных

Лучший бомбардир: Модибо Саньян – 2 гола в 26 матчах

Пропускает в 28 последних матчах

Личные встречи 56% (19) 24% (8) 21% (7) 66 Забитых мячей 40 1.94 В среднем за матч 1.18 5:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 3:3 Франция. Лига 1, 30 тур Марсель 5 : 1 Монпелье Франция. Лига 1, 8 тур Монпелье 0 : 5 Марсель Франция. Лига 1, 23 тур Марсель 4 : 1 Монпелье Франция. Лига 1, 17 тур Монпелье 1 : 1 Марсель Франция. Лига 1, 29 тур Марсель 1 : 1 Монпелье Франция. Лига 1, 17 тур Монпелье 1 : 2 Марсель Франция. Лига 1, 31 тур Марсель 2 : 0 Монпелье Франция. Кубок, 1/8 финала Марсель 1 : 1 Монпелье Франция. Лига 1, 1 тур Монпелье 2 : 3 Марсель Франция. Лига 1, 32 тур Монпелье 3 : 3 Марсель Франция. Лига 1, 18 тур Марсель 3 : 1 Монпелье Франция. Лига 1, 6 тур Марсель 1 : 1 Монпелье Франция. Лига 1, 38 тур Марсель 1 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 12 тур Монпелье 3 : 0 Марсель Франция. Лига 1, 32 тур Марсель 0 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 16 тур Монпелье 1 : 1 Марсель Франция. Лига 1, 22 тур Марсель 5 : 1 Монпелье Франция. Лига 1, 12 тур Монпелье 3 : 1 Марсель Франция. Лига 1, 24 тур Монпелье 0 : 1 Марсель Франция. Кубок, 1/16 финала Марсель 2 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 17 тур Марсель 2 : 2 Монпелье Франция. Лига 1, 20 тур Монпелье 2 : 1 Марсель Франция. Лига 1, 2 тур Марсель 0 : 2 Монпелье Франция. Лига 1, 33 тур Монпелье 2 : 3 Марсель Франция. Лига 1, 15 тур Марсель 2 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 21 тур Марсель 3 : 2 Монпелье Франция. Лига 1, 3 тур Монпелье 0 : 1 Марсель Франция. Лига 1, 30 тур Марсель 1 : 3 Монпелье Франция. Лига 1, 14 тур Монпелье 1 : 0 Марсель Франция. Кубок лиги, Марсель 1 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 31 тур Монпелье 1 : 2 Марсель Франция. Лига 1, 15 тур Марсель 4 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 22 тур Монпелье 2 : 0 Марсель Франция. Лига 1, 6 тур Марсель 4 : 2 Монпелье

Прогноз на матч «Марсель» – «Монпелье»

«Марсель» в этой встрече является явным фаворитом. Команда демонстрирует атакующий стиль игры, несмотря на недавние проблемы в обороне. В то время как «Монпелье» борется за выживание, их атака не функционирует должным образом, а оборона продолжает пропускать.Судя по текущей форме команд, «Марсель» скорее всего возьмeт 3 очка в домашнем матче. Ожидается, что «Монпелье» будет играть от обороны, но не сможет создать достаточно угроз для ворот «Марселя». Прогноз – уверенная победа «Марселя» с вероятным тоталом больше 2.5 голов.

Рекомендованные ставки