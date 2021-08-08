Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Марсель
Монпелье - Марсель: обзор матча 08 августа 2021
Монпелье
08.08.2021, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 3
Завершен
Марсель
30'
Л. Перес (АГ)
34'
Г. Лаборд
68'
Д. Ундер
75'
Д. Пайет
80'
Д. Пайет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Марсель
Замена
М. Ристич
️️️️
Н. Коцца
88'
Замена
А. Суке
️️️️
Ж. Самбья
88'
86'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Д. Ундер
Замена
Л. Леруа
️️️️
Ж. Шотар
84'
Замена
Б. Макуана
️️️️
Г. Лаборд
84'
80'
ГОЛ! 2:3!
Д. Пайет
Пас отдал
П. Гуйе
75'
ГОЛ! 2:2!
Д. Пайет
68'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ундер
Пас отдал
К. де ла Фуэнте
Замена
С. Мавидиди
️️️️
Э. Ваи
63'
63'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
Жерсон
44'
Желтая карточка
Л. Перес
ГОЛ! 2:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
Н. Коцца
34'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Перес
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
3
Тулер
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Луан Перес
ЦФ
2
Вильям Салиба
ЦФ
8
Жерсон
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Монпелье
23
Михайло Ристич
ЛЗ
2
Арно Суке
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
19
Саша Делайе
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
43
Матиас Суарес
ЦФ
1
Матис Карвальо
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
4
Билял Надир
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Уссама Таргаллин
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
2-1-2-1-4
16
Берто
31
Коцца
10
Самбья
13
Шотар
3
Эстеве
4
Ферри
91
Мойе
11
Ваи
3
Тулер
9
Лаборд
9
Делор
1-2-1-3-3
30
Манданда
26
Балерди
8
Камара
18
Гуйе
6
Гендузи
7
Ундер
10
Пайет
23
де ла Фуэнте
8
Жерсон
2
Салиба
14
Перес
31
Коцца
23
Ристич
23
Ристич
31
Коцца
10
Самбья
2
Суке
2
Суке
10
Самбья
13
Шотар
27
Леруа
27
Леруа
13
Шотар
9
Лаборд
2
Макуана
2
Макуана
9
Лаборд
11
Ваи
45
Мавидиди
45
Мавидиди
11
Ваи
7
Ундер
11
Энрике
11
Энрике
7
Ундер
8
Жерсон
9
Бенедетто
9
Бенедетто
8
Жерсон
Остались в запасе
Монпелье
Марсель
19
Саша Делайе
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
43
Матиас Суарес
ЦФ
1
Матис Карвальо
ЦФ
4
Билял Надир
ЦП
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
19
Саша Делайе
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
43
Матиас Суарес
ЦФ
1
Матис Карвальо
ЦФ
Остались в запасе
4
Билял Надир
ЦП
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Монпелье - Марсель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Пиньяр
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
Все
Монпелье
Марсель
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+