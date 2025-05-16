17 мая на «Стад ля Божуар» «Нант» примет «Монпелье» в рамках 34-го тура Лиги 1. Оба клуба проводят крайне неудачный отрезок, но если хозяева ещe сохраняют шанс на сохранение прописки без стыковых матчей, то «Монпелье» уже почти потерял шансы на спасение. Ожидается напряжeнный матч с минимумом риска, в котором на первый план выйдет характер, а не класс.

«Нант»

«Нант» располагается на 15-й строчке с 33 очками и имеет возможность обезопасить себя от зоны вылета при положительном результате. Команда не выигрывает на протяжении 5 туров, но и не выглядит полностью разобранной. В последних 5 матчах – 3 забитых и 5 пропущенных мячей.Главная проблема «Нанта» – слабая атака: средний показатель всего 0.6 гола за игру. Тем не менее, защитная линия действует относительно надeжно – лишь 5 пропущенных голов за 5 матчей. Маттис Аблин с 10 мячами остаeтся главной надеждой команды в атаке.

«Монпелье»

«Монпелье» пребывает в глубоком кризисе. Команда занимает последнее, 18-е место с 16 очками и не выигрывает на протяжении 13 матчей. В 5 последних турах команда забила всего 2 мяча, пропустив при этом 12 – худший показатель в Лиге 1 за этот отрезок.Танги Кулибали остаeтся лучшим бомбардиром команды, но на его счету всего 3 мяча за 25 матчей. Команда выглядит деморализованной и не показывает признаков жизни. Средний показатель пропущенных – 2.4 за игру – делает их главными кандидатами на поражение.

Факты о командах:

«Нант»

15-е место, 33 очка

0.6 гола за матч в атаке, 1.0 – в обороне (последние 5 игр)

Не выигрывает в 5 турах

Забивает в 3 последних матчах против «Монпелье»

«Монпелье»

18-е место, 16 очков

0.4 гола за матч в атаке, 2.4 – в обороне (последние 5 игр)

Не выигрывает в 13 матчах

Пропускает в 28 из 29 матчей

Личные встречи 54% (13) 17% (4) 29% (7) 33 Забитых мячей 26 1.38 В среднем за матч 1.08 3:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Франция. Лига 1, 3 тур Монпелье 1 : 3 Нант Франция. Лига 1, 31 тур Монпелье 1 : 1 Нант Франция. Лига 1, 9 тур Нант 2 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 36 тур Нант 0 : 3 Монпелье Франция. Лига 1, 19 тур Монпелье 0 : 3 Нант Франция. Лига 1, 27 тур Нант 2 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 12 тур Монпелье 2 : 0 Нант Франция. Лига 1, 38 тур Нант 1 : 2 Монпелье Франция. Лига 1, 19 тур Монпелье 1 : 1 Нант Франция. Лига 1, 4 тур Нант 1 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 37 тур Монпелье 1 : 1 Нант Франция. Лига 1, 18 тур Нант 2 : 0 Монпелье Франция. Кубок лиги, 1/16 финала Монпелье 0 : 3 Нант Франция. Лига 1, 36 тур Нант 0 : 2 Монпелье Франция. Лига 1, 5 тур Монпелье 0 : 1 Нант Франция. Лига 1, 29 тур Монпелье 2 : 3 Нант Франция. Лига 1, 19 тур Нант 1 : 0 Монпелье Франция. Кубок лиги, 1/8 финала Нант 3 : 1 Монпелье Франция. Лига 1, 34 тур Нант 0 : 2 Монпелье Франция. Лига 1, 13 тур Монпелье 2 : 1 Нант Франция. Лига 1, 22 тур Монпелье 4 : 0 Нант Франция. Лига 1, 4 тур Нант 1 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 30 тур Нант 2 : 1 Монпелье Франция. Лига 1, 12 тур Монпелье 1 : 1 Нант

Прогноз на матч «Нант» – «Монпелье»

С учeтом мотивации хозяев, состояния гостей и общего качества игры, очевидно, что «Нант» будет доминировать, пусть и без огненной атакующей линии. «Монпелье» практически утратил надежду и вряд ли сможет собраться на последнюю попытку. «Нант» должен выигрывать с минимальным перевесом за счeт организованности и надeжной обороны.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Нанта»

Рекомендованные ставки: