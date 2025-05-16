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Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025

16 мая 2025 10:48
Нант - Монпелье
17 мая 2025, суббота 22:00 | Франция. Лига 1, 34 тур
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6.60
Точный счёт 1:0 в пользу «Нанта»
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17 мая на «Стад ля Божуар» «Нант» примет «Монпелье» в рамках 34-го тура Лиги 1. Оба клуба проводят крайне неудачный отрезок, но если хозяева ещe сохраняют шанс на сохранение прописки без стыковых матчей, то «Монпелье» уже почти потерял шансы на спасение. Ожидается напряжeнный матч с минимумом риска, в котором на первый план выйдет характер, а не класс.

«Нант»

«Нант» располагается на 15-й строчке с 33 очками и имеет возможность обезопасить себя от зоны вылета при положительном результате. Команда не выигрывает на протяжении 5 туров, но и не выглядит полностью разобранной. В последних 5 матчах – 3 забитых и 5 пропущенных мячей.Главная проблема «Нанта» – слабая атака: средний показатель всего 0.6 гола за игру. Тем не менее, защитная линия действует относительно надeжно – лишь 5 пропущенных голов за 5 матчей. Маттис Аблин с 10 мячами остаeтся главной надеждой команды в атаке.

«Монпелье»

«Монпелье» пребывает в глубоком кризисе. Команда занимает последнее, 18-е место с 16 очками и не выигрывает на протяжении 13 матчей. В 5 последних турах команда забила всего 2 мяча, пропустив при этом 12 – худший показатель в Лиге 1 за этот отрезок.Танги Кулибали остаeтся лучшим бомбардиром команды, но на его счету всего 3 мяча за 25 матчей. Команда выглядит деморализованной и не показывает признаков жизни. Средний показатель пропущенных – 2.4 за игру – делает их главными кандидатами на поражение.

Факты о командах:

«Нант»

  • 15-е место, 33 очка
  • 0.6 гола за матч в атаке, 1.0 – в обороне (последние 5 игр)
  • Не выигрывает в 5 турах
  • Забивает в 3 последних матчах против «Монпелье»

«Монпелье»

  • 18-е место, 16 очков
  • 0.4 гола за матч в атаке, 2.4 – в обороне (последние 5 игр)
  • Не выигрывает в 13 матчах
  • Пропускает в 28 из 29 матчей

Личные встречи
54% (13)
17% (4)
29% (7)
33
Забитых мячей
26
1.38
В среднем за матч
1.08
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
31.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 31 тур
Монпелье
1 : 1
26.04.2024
Нант
Франция. Лига 1, 9 тур
Нант
2 : 0
22.10.2023
Монпелье
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
0 : 3
20.05.2023
Монпелье
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
0 : 3
15.01.2023
Нант
Франция. Лига 1, 27 тур
Нант
2 : 0
06.03.2022
Монпелье
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
2 : 0
31.10.2021
Нант
Франция. Лига 1, 38 тур
Нант
1 : 2
23.05.2021
Монпелье
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1 : 1
09.01.2021
Нант
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 0
31.08.2019
Монпелье
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
1 : 1
18.05.2019
Нант
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
2 : 0
08.01.2019
Монпелье
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Монпелье
0 : 3
30.10.2018
Нант
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
0 : 2
06.05.2018
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
0 : 1
09.09.2017
Нант
Франция. Лига 1, 29 тур
Монпелье
2 : 3
11.03.2017
Нант
Франция. Лига 1, 19 тур
Нант
1 : 0
21.12.2016
Монпелье
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Нант
3 : 1
13.12.2016
Монпелье
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
0 : 2
17.04.2016
Монпелье
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
2 : 1
07.11.2015
Нант
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
4 : 0
24.01.2015
Нант
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 0
30.08.2014
Монпелье
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
2 : 1
22.03.2014
Монпелье
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
1 : 1
03.11.2013
Нант
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Прогноз на матч «Нант» – «Монпелье»

С учeтом мотивации хозяев, состояния гостей и общего качества игры, очевидно, что «Нант» будет доминировать, пусть и без огненной атакующей линии. «Монпелье» практически утратил надежду и вряд ли сможет собраться на последнюю попытку. «Нант» должен выигрывать с минимальным перевесом за счeт организованности и надeжной обороны.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Нанта»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Нанта» – коэффициент 6.60
  • Победа «Нанта» – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Монпелье» меньше 0.5 – коэффициент 2.20

6.60
Точный счёт 1:0 в пользу «Нанта»
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Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Монпелье Нант
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